ARCA subastará más de 100 iPhone 16 Pro y Pro Max a precios base desde $380.000 ¿Cómo participar?

Una nueva subasta organizada por la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) promete despertar el interés de los fanáticos de la tecnología, especialmente de quienes buscan productos Apple a precios reducidos. En esta ocasión, el organismo anunció el remate de más de 100 unidades de iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, modelos recientemente lanzados al mercado, en un evento público y totalmente online.

Cuándo y cómo será la subasta de iPhones

El remate se llevará a cabo el 30 de octubre, entre las 11:00 y las 16:45, a través del sitio oficial de subastas del Banco Ciudad. La modalidad será 100% online, por lo que los interesados podrán participar desde cualquier lugar del país.

Según detalló ARCA, los precios base partirán desde $380.000, con los equipos organizados en nueve lotes que suman un total de 119 unidades disponibles. Todos los dispositivos forman parte del calendario de subastas públicas oficiales, donde se ofrecen regularmente productos electrónicos, vehículos y artículos de lujo retenidos o decomisados por la Aduana.

Detalles de los equipos disponibles

Los iPhone que saldrán a remate son modelos nuevos, aunque sin garantía ni revisión técnica previa. Por este motivo, las autoridades recomendaron asistir a la muestra previa para verificar el estado de los dispositivos antes de ofertar.

Entre los lotes se incluyen tanto iPhone 16 Pro como iPhone 16 Pro Max, en distintas capacidades de almacenamiento y colores, lo que permitirá encontrar varias opciones dentro de la subasta.

Cómo participar de la subasta online

Para sumarse al evento, los interesados deberán registrarse previamente en el portal de subastas del Banco Ciudad y cumplir con ciertos requisitos obligatorios.

Los pasos son los siguientes:

Registrarse como usuario en la web oficial del Banco Ciudad.

en la web oficial del Banco Ciudad. Seleccionar el lote de interés y revisar cuidadosamente las condiciones de venta.

de interés y revisar cuidadosamente las condiciones de venta. Realizar un depósito de garantía equivalente al 10% del valor base del lote elegido.

equivalente al del lote elegido. Participar de la puja online el día del remate, dentro del horario establecido por el sistema.

Impuestos y retiro de los equipos

Es importante tener en cuenta que los valores finales adjudicados estarán sujetos a la aplicación de:

IVA (21%)

Impuesto interno (10,5%)

Además, no se realizan envíos: los compradores ganadores deberán retirar los equipos personalmente en el lugar indicado por ARCA una vez realizado el pago total.