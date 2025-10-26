ARCA subastará más de 100 iPhone 16 Pro y Pro Max a precios base desde $380.000 ¿Cómo participar?

Denisse Helman
ARCA anuncia tres nuevas subastas, incluido iPhone, para mejorar ingresos estatales

Una nueva subasta organizada por la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) promete despertar el interés de los fanáticos de la tecnología, especialmente de quienes buscan productos Apple a precios reducidos. En esta ocasión, el organismo anunció el remate de más de 100 unidades de iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, modelos recientemente lanzados al mercado, en un evento público y totalmente online.

Cuándo y cómo será la subasta de iPhones

El remate se llevará a cabo el 30 de octubre, entre las 11:00 y las 16:45, a través del sitio oficial de subastas del Banco Ciudad. La modalidad será 100% online, por lo que los interesados podrán participar desde cualquier lugar del país.

Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados
Mirá también:

Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados

Según detalló ARCA, los precios base partirán desde $380.000, con los equipos organizados en nueve lotes que suman un total de 119 unidades disponibles. Todos los dispositivos forman parte del calendario de subastas públicas oficiales, donde se ofrecen regularmente productos electrónicos, vehículos y artículos de lujo retenidos o decomisados por la Aduana.

Detalles de los equipos disponibles

Los iPhone que saldrán a remate son modelos nuevos, aunque sin garantía ni revisión técnica previa. Por este motivo, las autoridades recomendaron asistir a la muestra previa para verificar el estado de los dispositivos antes de ofertar.

Entre los lotes se incluyen tanto iPhone 16 Pro como iPhone 16 Pro Max, en distintas capacidades de almacenamiento y colores, lo que permitirá encontrar varias opciones dentro de la subasta.

Cómo participar de la subasta online

Para sumarse al evento, los interesados deberán registrarse previamente en el portal de subastas del Banco Ciudad y cumplir con ciertos requisitos obligatorios.

Los pasos son los siguientes:

  • Registrarse como usuario en la web oficial del Banco Ciudad.
  • Seleccionar el lote de interés y revisar cuidadosamente las condiciones de venta.
  • Realizar un depósito de garantía equivalente al 10% del valor base del lote elegido.
  • Participar de la puja online el día del remate, dentro del horario establecido por el sistema.

Impuestos y retiro de los equipos

Es importante tener en cuenta que los valores finales adjudicados estarán sujetos a la aplicación de:

  • IVA (21%)
  • Impuesto interno (10,5%)

Además, no se realizan envíos: los compradores ganadores deberán retirar los equipos personalmente en el lugar indicado por ARCA una vez realizado el pago total.

VTV en octubre 2025: quiénes pueden acceder al 50% de descuento
Mirá también:

VTV en octubre 2025: quiénes pueden acceder al 50% de descuento
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Alerta naranja clima
El mal tiempo persiste en la provincia de Buenos Aires: rige una alerta naranja por fuertes tormentas
Provincia
Fiesta del Talar 2025 ruta 74
Comenzó el movimiento rumbo a la Fiesta del Talar: largas filas de vehículos para ingresar al predio
General Madariaga
cavallos
Urgente: buscan un campo para albergar a 133 caballos rescatados
Castelli Provincia
Octubre de 2025: Jubilados y pensionados pagan la mitad por la VTV y mejoran la seguridad vial
VTV en octubre 2025: quiénes pueden acceder al 50% de descuento
Sociedad
ARCA anuncia tres nuevas subastas, incluido iPhone, para mejorar ingresos estatales
Mercado Libre venderá oficialmente los nuevos iPhone en Argentina desde noviembre: Precios estimados
Sociedad
Los autos aprueban la VTV: un chequeo vital para circular sin problemas
Verificación Técnica Vehicular 2025: controles, precios y documentación obligatoria
Sociedad
Los 10 autos automáticos más baratos de junio de 2025 que podés comprar en Argentina
El RUNA ahora permite registrar autos 0km de forma digital en toda la Argentina ¿Cómo funciona?
Nacionales

Más leídas