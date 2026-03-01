ARBA lanza régimen “Riesgo 0” para PyMEs y comercios bonaerenses

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha dado un paso decisivo para aliviar la carga financiera que pesa sobre el sector productivo. Con el lanzamiento del programa “Riesgo 0, SAF 0”, el organismo que conduce Cristian Girard busca eliminar uno de los problemas más persistentes para los comerciantes: la acumulación de saldos a favor (SAF) en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Esta medida, oficializada a fines de febrero de 2026, no es un hecho aislado. Se integra en una reforma estructural que ya incluyó la suba del 179% en el piso de facturación para ser agente de recaudación, liberando a miles de empresas de tareas administrativas costosas. El objetivo central es que las PyMEs y comercios de cercanía recuperen capital de trabajo de forma automática.

Adiós a los saldos a favor acumulados por años

El esquema “Riesgo 0, SAF 0” funciona como un sintonizador fino del sistema tributario. A través de algoritmos de análisis de datos, ARBA ajustará las alícuotas de retención y percepción de manera personalizada para cada contribuyente. Si el sistema detecta que un comercio está generando crédito fiscal por encima de lo que debe pagar, reducirá automáticamente la presión hasta que ese saldo llegue a cero.

Según datos oficiales del fisco provincial, esta política ha permitido que el stock de saldos a favor baje de un equivalente a tres meses de recaudación a solo 0,9 meses. Esto significa que más de un billón de pesos que antes estaban inmovilizados en las arcas del Estado, ahora circulan en la economía real de la Provincia de Buenos Aires.

Característica Antes del nuevo régimen Con Riesgo 0 / SAF 0 Ajuste de alícuotas Trámite manual y lento Automático y dinámico Capital de trabajo Inmovilizado por meses/años Liberación inmediata Gestión administrativa Alta carga burocrática Simplificación digital Devolución de saldos Procesos presenciales Canal 100% digital

Requisitos para ingresar al nuevo esquema de ARBA

Para beneficiarse de este alivio fiscal automático, el contribuyente debe mantener un perfil de cumplimiento ejemplar. El concepto de “Riesgo 0” implica que el fisco no detecta inconsistencias entre lo declarado y lo facturado, ni deudas exigibles en otros impuestos patrimoniales como Automotor o Inmobiliario.

Los puntos clave para calificar son:

Tener presentadas todas las declaraciones juradas de Ingresos Brutos en tiempo y forma.

todas las declaraciones juradas de Ingresos Brutos en tiempo y forma. No registrar deuda líquida y exigible con la Agencia de Recaudación.

líquida y exigible con la Agencia de Recaudación. Mantener actualizados los datos en el Domicilio Fiscal Electrónico.

los datos en el Domicilio Fiscal Electrónico. Estar adherido al Panel de Autogestión mediante CUIT y Clave CIT.

Es importante destacar que el beneficio se mantiene activo mientras no se verifiquen nuevos incumplimientos. Si el contribuyente entra en mora o presenta inconsistencias, el sistema lo reclasificará y volverá a aplicar las alícuotas generales de retención.

Impacto directo en el mostrador: menos retenciones bancarias

Uno de los mayores alivios para el comerciante bonaerense se sentirá en las cuentas bancarias y en las terminales de pago (posnet). Al reducirse la alícuota de percepción en las compras a proveedores y la de retención en las ventas con tarjeta, el dinero neto que ingresa al comercio es mayor.

Este sistema se complementa con el Sistema Único de Compensación (SUC), que ya permite utilizar esos créditos fiscales para cancelar otras deudas provinciales, como el Impuesto Inmobiliario o Patentes. De esta manera, ARBA transforma un crédito “atrapado” en un medio de pago válido para cumplir con otras obligaciones sin desembolsar efectivo extra.

Cómo consultar el estado de riesgo fiscal paso a paso

Para saber si tu negocio ya está incluido en este régimen de “Riesgo 0” o qué pasos faltan para alcanzarlo, el procedimiento es totalmente online:

Ingresá a la web oficial de www.arba.gob.ar. Accedé al apartado “Menu por Impuestos” y seleccioná Ingresos Brutos. Entrá a “Consultar Alícuotas” utilizando tu CUIT y Clave CIT. Verificá tu categoría de riesgo. Si figuras como “Riesgo 0”, las alícuotas aplicadas deberían ser las mínimas o nulas.

Desde la gobernación de Axel Kicillof sostienen que estas herramientas son fundamentales para sostener la actividad en un contexto económico complejo. Al no aumentar alícuotas y enfocarse en la eficiencia recaudatoria sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, se busca proteger el entramado pyme que genera el 80% del empleo en la provincia.

Dato adicional de interés: Si sos monotributista, recordá que el Régimen Simplificado ya te excluye de retenciones y percepciones, eliminando de raíz la formación de saldos a favor. Esta nueva medida “Riesgo 0” viene a traer esa misma lógica de fluidez al resto de los contribuyentes (Inscriptos) que mueven el comercio diario en Provincia de Buenos Aires.