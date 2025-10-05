Aprovechá hasta $15.000 de ahorro en nafta con Banco Nación y MODO este fin de semana

En tiempos donde cada peso cuenta, las promociones bancarias se convierten en una herramienta clave para aliviar los gastos cotidianos. Entre los rubros más sensibles para el bolsillo de los argentinos está el combustible, y este fin de semana llega una oportunidad especial para quienes cuenten con tarjetas de crédito del Banco Nación.

Cómo funciona el beneficio del Banco Nación con MODO

La promoción se aplica del viernes al domingo, hasta el 30 de noviembre, en estaciones de servicio de las principales petroleras del país. Para acceder, es necesario pagar a través de MODO BNA+, escaneando el código QR y seleccionando como medio de pago una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación.

El ahorro es del 30%, con un tope máximo de reintegro mensual de $15.000 por cliente, considerando el CUIT asociado. No participan las tarjetas de débito ni los pagos hechos con saldo en cuenta.

Qué estaciones de servicio participan

El beneficio está disponible en seis compañías:

YPF

Shell

Axion

Gulf

VOY

Puma Energy

Esto amplía las posibilidades de aprovechar el descuento en distintos puntos del país.

Cuánto combustible cargar para llegar al tope de ahorro

Para alcanzar el máximo reintegro de $15.000, es necesario realizar una carga mínima de $50.000 en combustibles dentro del mes calendario.

El mecanismo permite utilizar el beneficio una vez por mes, aunque se puede elegir cualquier fin de semana hasta noviembre.

Cómo y cuándo se acredita el reintegro

El Banco Nación informó que la acreditación del reintegro se hará dentro de los 30 días posteriores a la compra, depositándose en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del cliente.

En caso de que se usen más de un medio de pago, el descuento se aplicará hasta llegar al tope máximo. Además, si se trata de titulares adicionales de tarjetas, deberán contar con una cuenta en el Banco Nación para que se les acredite el beneficio.

Oportunidad de ahorro mensual

Si bien el tope es de $15.000 por mes y cliente, el hecho de que la promoción abarque seis petroleras permite que una familia con más de un titular pueda multiplicar el beneficio. De esta forma, el ahorro mensual en combustibles podría llegar hasta $90.000 si todos aprovechan al máximo la promoción.