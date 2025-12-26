ANSES: ¿Quiénes cobran hoy, 26 de diciembre y qué nuevos montos se aplican?

El 26 de diciembre marca un día significativo en el calendario de pagos de la ANSES. En medio de un escenario económico complejo, el organismo avanza con el cronograma establecido para el mes, brindando alivio a quienes dependen de los beneficios que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Fechas de cobro y montos actualizados para diciembre

En esta jornada, ANSES habilita el cobro para quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen el Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 4 o 5. Este pago forma parte del sistema de asistencia a trabajadores desempleados, distribuido según la numeración del documento.

Los beneficiarios pueden consultar los montos asignados a través de la plataforma digital de ANSES o directamente en las sucursales bancarias habilitadas. Este cronograma se extenderá hasta el 12 de enero de 2026, permitiendo que todas las terminaciones de DNI realicen su consulta.

Ajustes en jubilaciones y pensiones: un 2,34%

Durante diciembre, las jubilaciones y pensiones han experimentado un ajuste del 2,34%, reflejando la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a octubre. Así, el haber mínimo para jubilados se establece en $340.879,59, mientras que el máximo llega a $2.293.796,92.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $272.703,67.

Bono extraordinario y medio aguinaldo para jubilados

Este mes, además, los jubilados y pensionados han recibido el medio aguinaldo. Aquellos que cobran la jubilación mínima y la PUAM también obtuvieron un bono extraordinario de $70.000. De esta manera, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, mientras que la jubilación máxima asciende a $3.440.695,38.

Asignaciones familiares: montos y requisitos

En cuanto a las asignaciones familiares, el valor de la Asignación por Hijo y Prenatal es de $61.252 para familias que tienen un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $948.361. Este monto puede incrementarse a $132.075 en zonas diferenciadas. Sin embargo, si alguno de los integrantes del grupo familiar supera los $2.511.024, se excluye automáticamente de recibir estos beneficios.

Además, la Asignación por Nacimiento se otorga a $71.396, la de Adopción a $426.877 y la de Matrimonio a $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797 dependiendo de la región, y para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364.