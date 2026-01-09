ANSES paga $85.000 por hijo: Quiénes lo reciben automáticamente y cómo presentar el certificado escolar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha ratificado para el inicio de este ciclo lectivo 2026 el pago de la Ayuda Escolar Anual. Este apoyo económico, fundamental para las familias argentinas frente al incremento de los costos en útiles, uniformes y materiales, está destinado a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

A diferencia de otras prestaciones que se ajustan mensualmente por movilidad, este monto se compone de la asignación base y un refuerzo complementario, sumando el total mencionado que busca aliviar la carga financiera antes del comienzo de las clases en marzo.

Quiénes tienen derecho al cobro de los $85.000

El beneficio no es universal para todos los ciudadanos, sino que está dirigido a grupos específicos que cumplen con requisitos de vulnerabilidad y cumplimiento educativo:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Empleados en relación de dependencia, monotributistas y beneficiarios de la Prestación por Desempleo que cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o madres de siete hijos.

En cuanto a los menores, deben tener entre 45 días de vida y 17 años inclusive, y asistir a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. Para el caso de hijos con discapacidad, no rige un límite de edad, siempre que cuenten con la autorización vigente de ANSES y asistan a establecimientos de enseñanza especial o rehabilitación.

El trámite obligatorio: El Certificado de Escolaridad

Para percibir la Ayuda Escolar 2026 es condición excluyente haber acreditado la escolaridad de los menores durante el año anterior. ANSES utiliza el formulario PS 2.68 para validar que el niño o adolescente efectivamente cumplió con su ciclo lectivo.

Si ya presentaste el certificado antes del 31 de diciembre de 2025, el cobro de los $85.000 se realizará de manera automática en el mes de marzo, junto con la liquidación habitual de la asignación, según el calendario por terminación de DNI.

Si aún no realizaste la presentación, el proceso es 100% digital a través de “Mi ANSES”:

Ingresá a la plataforma con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Navegá hasta la sección Hijos > Presentar Certificado Escolar.

Generá el formulario para cada uno de tus hijos, completá los datos y descargalo.

Llevalo a la escuela para que lo firmen las autoridades.

Una vez firmado, sacale una foto nítida y subilo nuevamente a la aplicación o sitio web.

Es importante remarcar que, si el trámite se realiza fuera del plazo principal, el depósito no se pierde, pero puede demorar hasta 60 días en acreditarse una vez que ANSES valida la documentación.

Diferencias entre Ayuda Escolar y Libreta AUH

Existe una confusión común entre los beneficiarios de la AUH respecto a estos dos trámites. La Libreta AUH es el documento que permite cobrar el 20% retenido de la asignación mensual y acredita controles de salud y vacunación. En cambio, el Certificado de Escolaridad es el que habilita específicamente el pago de la Ayuda Escolar Anual.

Aunque en la aplicación de ANSES ambas gestiones pueden aparecer vinculadas, para garantizar el cobro de los $85.000 destinados a educación, debés asegurarte de que el formulario escolar figure como “Aceptado” o “Presentado” en el sistema.

Calendario de pagos y acreditación

El pago masivo está programado para iniciarse en marzo de 2026. Los fondos se acreditan directamente en la cuenta bancaria donde el titular recibe sus beneficios habituales de ANSES. Ante cualquier duda sobre la liquidación, los usuarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro ingresando a la sección “Cobros” dentro de la app oficial del organismo.