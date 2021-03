ANSES Préstamos: ¿Quiénes pueden pedir créditos de hasta $200.000 y cómo?

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) lanzó una nueva serie de créditos de hasta $200.000 pesos para sus beneficiarios de prestaciones.

Se trata de préstamos con una baja tasa de interés y cómodas cuotas. Sin embargo, solo tres grupos pueden acceder actualmente a dichos préstamos. Seguí leyendo esta nota y conocé los detalles al respecto.

Créditos de hasta $200.000

Son créditos que van desde $5.000 hasta $200.000 (el monto que se puede solicitar debe estar dentro de este ranto). A su vez, dichos créditos se pagarán en 23, 36, 48 o 60 cuotas, las cuales no podrán exceder el 20% del ingreso mensual (podés simularlas acá).

Una vez se haya tramitado el crédito, el mismo se depositará en la cuenta bancaria del solicitante dentro de los siguientes 5 días hábiles.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos de hasta $200.000?

Las grupos beneficiarios de la Anses que podrán acceder a estos créditos son los jubilados y pensionados, pensiones no contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Pensión Universal por Adulto Mayor (PUAM).

Requisitos para solicitar créditos de hasta $200.000

Quienes podrán solicitar los créditos de hasta $200.000 serán los jubilados y pensionados; quienes además, deben cumplir con lo siguientes requisitos:

Residir en el país.

Tener menos de 90 años al momento de finalizar el pago del crédito.

Además, deben presentar la siguiente documentación: su DNI y CBU de cuenta bancaria propia (se obtiene en el banco o por cajero automático).

Créditos de hasta $70.000

Por otra parte, los adultos de Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensión no Contributiva (PNC) son los otros dos grupos que podrán solicitar estos créditos. Sin embargo, los préstamos a los que podrán acceder estos grupos serán de 70.000 pesos.

En el caso de la Pensión para el Adulto Mayor, tendrán la misma tasa de interés preferencial del 29% y tampoco se cobrarán los intereses generados durante la suspensión de las cuotas entre enero y noviembre de 2020.

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o por Madre de 7 hijos, podrán acceder a créditos igualmente de $70.00; con la tasa (TNA*) para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Por otra parte, ambos grupos podrán pedir créditos desde $5.000 hasta $70.000 en 24, 36, 48 y 36 cuotas; las cuales no podrán exceder el 20% del ingreso mensual. Una vez se haya tramitado el crédito, se depositará en la cuenta bancaria indicada en 5 días hábiles.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos de hasta $70.000?

De lo grupos de Pensión Universal para el Adulto Mayor, quienes podrán acceder serán quienes cobren dicha pensión o la pensión no contributiva por Vejez; mientras que de los grupos de pensiones no contributivas, podrán acceder lo que cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos.

Requisitos para solicitar créditos de hasta $70.000

Los adultos de Pensión Universal para el Adulto Mayor deberán residir en el país y tener menos de 90 años al momento de finalizar el pago del crédito.

Por su parte, los beneficiarios de pensiones no contributivas deberán cumplir con los siguientes requisitos: residir en el país, ser mayores de 18 años; y tener menos de 75 a años al momento de finalizar el crédito.

Además, ambos grupos deberán presentar los siguientes documentos: DNI y CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático.

Cómo Solicitar el crédito de ANSES

Por último, para solicitar el préstamo de Anses, deberás reunir la documentación necesaria y pedir un turno para acercarte a una oficina del organismo estatal. Podés hacerlo acá si sos jubilado o pensionado y acá si percibes alguna pensión no contributiva.