ANSES habilitó una nueva billetera virtual para cobrar planes sociales: Cuál es y por qué hay conflicto con los bancos

En un movimiento que profundiza la digitalización del sistema de pagos en Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó la habilitación de una nueva billetera virtual para la acreditación directa de asignaciones, planes sociales y jubilaciones. Esta decisión no solo amplía las opciones para millones de beneficiarios, sino que escala el conflicto histórico entre las entidades financieras tradicionales y las empresas de tecnología financiera (fintech) por el manejo de los fondos de la seguridad social.

La medida se inscribe en el plan de “libertad de cobro” impulsado por el Gobierno Nacional, que busca eliminar la obligatoriedad de utilizar cuentas bancarias tradicionales para el cobro de prestaciones estatales.

Cuál es la nueva billetera habilitada y cómo funciona

La plataforma Naranja X se suma oficialmente al ecosistema de cobro de ANSES, integrándose a la lista que ya integraban Mercado Pago y Plus Pagos. A partir de ahora, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignaciones Familiares y otros programas pueden elegir recibir sus haberes directamente en su cuenta virtual (CVU).

El principal atractivo para el usuario es la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo de la prestación. A diferencia de las cuentas sueldo o de seguridad social en bancos, que suelen ser cuentas “pasivas”, las billeteras virtuales ofrecen tasas de interés por el dinero depositado, lo que permite a los beneficiarios proteger mínimamente su poder adquisitivo frente a la inflación mensual.

El foco del conflicto: la disputa por los depósitos y las comisiones

La habilitación de nuevas billeteras virtuales ha generado una fuerte reacción por parte de las cámaras bancarias (ADEBA y ABA). El eje de la tensión reside en tres puntos clave:

Fuga de depósitos: Los bancos ven cómo miles de millones de pesos salen de sus cuentas de ahorro gratuitas hacia las billeteras virtuales, que utilizan esos fondos para colocaciones en fondos comunes de inversión o para expandir su propia oferta de microcréditos.

Asimetría regulatoria: Las entidades financieras denuncian que las fintech tienen menores exigencias de encajes bancarios y regulaciones de seguridad que los bancos tradicionales, lo que consideran una "competencia desleal".

Costos de mantenimiento: Mientras que los bancos deben garantizar la red de cajeros físicos para el retiro de efectivo, las billeteras virtuales operan principalmente de forma digital, aunque permiten retiros en puntos de cobro como comercios o redes de cobranza extrabancaria.

Desde el sector fintech argumentan que la medida favorece la inclusión financiera, ya que muchos beneficiarios de planes sociales viven en zonas con escasa presencia de sucursales bancarias, pero cuentan con acceso a internet y dispositivos móviles.

Paso a paso: Cómo cambiar el lugar de cobro a una billetera virtual

El trámite es gratuito y puede realizarse sin necesidad de acudir a una oficina física. Los beneficiarios que deseen migrar su cobro desde un banco hacia una billetera virtual deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dirigirse a la sección “Cobros” y seleccionar la opción “Cambiar lugar de cobro” .

y seleccionar la opción . Dentro del formulario de “Tipo de Medio de Pago”, elegir la opción “Billetera Virtual” .

. Seleccionar la plataforma deseada del listado de aplicaciones autorizadas.

Es importante destacar que el cambio puede demorar entre 15 y 60 días en impactar, por lo que el beneficiario deberá seguir cobrando en su banco actual hasta que ANSES confirme la modificación mediante una notificación en el Domicilio Fiscal Electrónico.