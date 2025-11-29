ANSES habilitó un sistema para unificar el medio de cobro de asignaciones y programas sociales

La posibilidad de organizar mejor los cobros mensuales es una necesidad común entre quienes reciben distintas prestaciones sociales. Frente a esto, ANSES incorporó una herramienta digital que permite simplificar la gestión y reducir trámites presenciales, centralizando todos los pagos en un solo lugar. Esta función apunta especialmente a quienes buscan un manejo más ordenado, rápido y accesible de sus ingresos.

Qué es el medio de cobro único de ANSES

La opción de medio de cobro único es una funcionalidad digital que permite que todos los pagos de asignaciones y programas sociales se depositen en una sola cuenta o billetera virtual. Con este sistema, si cobrabas diferentes prestaciones, ya no necesitás manejar varios métodos o acercarte a distintos puntos de pago.

Este trámite está disponible para quienes reciben:

Asignaciones Familiares (Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Asignación por Hijo, Asignación por Hijo con Discapacidad y Ayuda Escolar).

(Prenatal, Maternidad, Maternidad Down, Asignación por Hijo, Asignación por Hijo con Discapacidad y Ayuda Escolar). Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. AUH por Hijo con Discapacidad .

. Asignación de Cuidado de Salud Integral .

. Complemento Leche – Ley 1000 días .

. Asignación por Embarazo .

. Desempleo Servicio Doméstico .

. Voucher Educativo.

Por el momento, las jubilaciones y pensiones no forman parte del sistema, por lo que mantienen sus canales tradicionales de cobro.

Requisitos para cambiar el medio de cobro

Para acceder a esta herramienta digital, ANSES solicita requisitos básicos que permiten validar la identidad del beneficiario y garantizar la seguridad del trámite:

DNI vigente .

. Clave de la Seguridad Social .

. Datos de contacto actualizados en Mi ANSES (especialmente el número de celular, ya que ahí llega el código de validación).

En áreas rurales donde aún no hay disponibilidad de billeteras virtuales, CBU o bancos cercanos, el trámite deberá hacerse de forma presencial en una oficina de ANSES.

Cuáles son los medios de cobro disponibles

Los beneficiarios pueden elegir entre distintos canales según sus preferencias y posibilidades:

Cuenta bancaria (CBU) .

. Billeteras virtuales , como Mercado Pago o Plus Pagos.

, como Mercado Pago o Plus Pagos. Sucursal bancaria según el código postal, para quienes prefieran seguir cobrando por ventanilla.

Paso a paso para cambiar el medio de cobro en ANSES

El trámite se realiza de manera online desde la web oficial anses.gob.ar o desde la aplicación móvil Mi ANSES. El proceso es ágil y está diseñado para que lo podás completar desde tu casa, siguiendo estos pasos: