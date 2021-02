ANSES: alerta por estafas realizadas a través de WhatsApp

Muchos usuarios denunciaron que han recibido llamadas telefónicas a través de WhatsApp, con un número con característica de la provincia de Córdoba, pero muestra una foto de perfil de ANSES, a modo de darle mayor credibilidad.

Desde el organismo nacional aseguran que se trata de un método de estafas y que en caso de recibir esta llamada debe denunciar inmediatamente.

Una de las personas afectadas denunció: “Me llamaron por WhatsApp, avisándome que tengo disponible para acreditar en la fecha cierto monto del programa ATP y que tengo, hasta las 16 horas (de ayer), para ir al cajero a cobrar. Me enviaron un código y con eso tenía que ir al cajero”.

“Una vez ingresado en mi cuenta, ellos me dan otro, donde figura la acreditación. Todo eso me llamó la atención, pero mucho más que los que hablaban conmigo tenían todos mis datos personales, nombre y apellido, sabían que era empleada nacional. Me asustó mucho la situación de vulnerabilidad en la que me pusieron, porque tenían acceso a toda mi información personal y laboral”.

Pero el detalle que más le llamó la atención a esta persona fue “el hecho de que se comuniquen un día feriado y que estén tan apurados para que yo haga los trámites; sobre todo que me digan que soy beneficiaria de un ATP, cuando en realidad me dijeron que sabían que era empleada nacional y ese beneficio es para los trabajadores privados. Esto también me previno de continuar con esta situación”.

Además, entre las instrucciones dadas, le indicaban que debía llamar cuando estuviera en el cajero a un sujeto llamado Cristian Daniel Acosta, al mismo número del que la habían contactado, con característica de la provincia de Córdoba, porque a partir de allí le darían más instrucciones.

“Que irónico, siempre me dijeron que no suministre datos bancarios a nadie, pero me estaban introduciendo a que les abriera mi cuenta electrónica, para quedarse con mi código de acceso. Hay que estar siempre alertas”, contó la denunciante.

Recomendación policial

Desde la Policía Federal, dieron algunas recomendaciones para no sufrir este tipo de robos:

No suministren información personal sensible, mucho menos de cuentas bancarias.

Llamen de inmediato a la División de Delitos Complejos, quienes se encargaran de rastrear de dónde provienen las llamadas y de esta manera comenzar a desandar una investigación.

Esta división se encarga del rastreo del ciber delito y las estafas telefónicas, además de trabajar en contacto estrecho con los juzgados federales cuando suceden casos como el relatado.

Desde ANSES

Desde la ANSES, indicaron que “son claramente intentos de estafas. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros no llamamos, mucho menos de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Cuando se ven características raras deben cortar el teléfono directamente. Antes de realizar cualquier movimiento pueden acercarse a las oficinas y sacarse las dudas que tengan”.

Se recomienda que:

“Nunca se deben suministrar datos de CBU, tampoco de cuentas personales ni acercarse a los cajeros para realizar las maniobras que les solicitan”.

“Nosotros no le avisamos a la gente el cobro de los beneficios, eso se hace a través de la página web directamente, la gente debe ingresar para informarse allí, con su CUIL personal. Nosotros no pedimos datos bancarios”.

Por otra parte, explicaron que “siempre sugerimos recurrir en estos casos al email, denuncias@anses.gov.ar. Cuando se tienen dudas de la veracidad de estas llamadas, pidan identificación”.

Finalmente, confirmaron que hay muchísimas estafas de este tipo, “el año pasado se realizaron casi 800 denuncias, muchas de las cuales se tramitaron a través de los Tribunales Federales del País”. Algunas víctimas de este tipo de robos fueron despojados de más de $100.000 de sus cuentas personales.