Este lunes los empleados de ANSES vuelven a sus puestos ¿Cuándo abren las oficinas?

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial un listado de nuevas actividades que quedarán exceptuadas del aislamiento obligatorio. Entre ellos, figura el regreso a sus puestos de trabajo de los empleados de la Anses.

A través de la Decisión Administrativa 810/2020, el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero autorizó a nivel nacional la actividad del personal de la Anses, en un contexto en el que millones de personas solicitaron cobrar el IFE.

¿Cuándo abren las oficinas de ANSES?

La directora de Anses, Fernanda Raverta, señalo que "aún no abrirán las puertas de las oficinas para el público, pero los empleados estarán trabajando adentro y eso generará que muchos trámites pendientes se agilicen. Y añadió que "Estamos trabajando en un sistema para otorgar turnos y mantener las distancias".

Sostuvo que "Ni bien tengamos el sistema, las sucursales volverán a abrir".

"No vamos a poder atender como normalmente se hacía, pero vamos a abrir. No puede ser que nazca un chico y la madre no pueda obtener la AUH, por ejemplo. Es nuestra prioridad, abrir nuestras oficinas", afirmó la funcionaria de la Anses.