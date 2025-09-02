ANSES confirmó un aumento en las asignaciones familiares en septiembre 2025: ¿Cuáles son los nuevos montos?

Septiembre llega con novedades para millones de familias argentinas que perciben diferentes prestaciones sociales. En este marco, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya se encuentra organizando el cronograma de pagos que impactará en jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El ajuste, definido por el Gobierno Nacional, responde a la actualización vinculada a la inflación.

Quiénes reciben el aumento del 1,9% en septiembre

La suba anunciada corresponde a un incremento del 1,9%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), un esquema que incluye:

Asalariados registrados.

Monotributistas.

Jubilados y pensionados.

Para acceder, los ingresos del grupo familiar no deben superar el tope máximo mensual establecido.

Cómo consultar si te corresponde cobrar una asignación

ANSES mantiene habilitado un sistema de consulta online para que cada persona pueda verificar de manera ágil si le corresponde alguna de las asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones o bonos extraordinarios.

Los pasos a seguir son:

Ingresar al sitio oficial de ANSES.

Completar el formulario con tu CUIL o número de beneficio.

o número de beneficio. Hacer clic en “Consulta”.

Revisar la información sobre si podés cobrar, el monto correspondiente y las fechas y lugares disponibles de pago.

Nuevos montos de las asignaciones familiares en septiembre 2025

Con el ajuste del 1,9%, los valores de las asignaciones familiares quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación familiar por hijo

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,38

Asignación por hijo con discapacidad

IGF hasta $874.426: $187.371,66

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $132.551,52

IGF desde $1.282.433,01: $83.656,52

Asignación por cónyuge

IGF hasta $4.023.266: $13.952,99

Asignación por maternidad

Sin tope de IGF. El monto se calcula según la remuneración bruta.

Asignaciones de pago único

Nacimiento: $67.071,88

Adopción: $401.069,81

Matrimonio: $100.435,08

Asignación prenatal

IGF hasta $874.426: $57.540,80

IGF entre $874.426,01 y $1.282.433: $38.810,38

IGF entre $1.282.433,01 y $1.480.614: $23.469,49

IGF entre $1.480.614,01 y $4.630.534: $12.103,3

El aumento de septiembre refleja la aplicación de la fórmula de movilidad basada en la inflación, que busca evitar que los ingresos de las familias queden atrasados frente a la suba de precios.