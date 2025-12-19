ANSES confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones de enero 2026 con aumento y bono

El inicio de cada año suele traer cambios en la dinámica de ingresos para millones de adultos mayores. En un contexto económico marcado por la inflación y el reordenamiento del gasto público, la confirmación de fechas y montos se vuelve clave para planificar gastos y compromisos desde los primeros días de enero.

ANSES oficializó las fechas de cobro de enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones correspondiente a enero de 2026. El cronograma comenzará el 9 de enero y, como es habitual, estará organizado según la terminación del DNI de cada beneficiario.

La información fue publicada en el Boletín Oficial, lo que permite a jubilados y pensionados contar con mayor previsibilidad tras un diciembre atípico, en el que se concentraron varios pagos extraordinarios.

Enero llega con aumento automático por movilidad

De acuerdo a lo informado por ANSES, en enero de 2026 los haberes previsionales tendrán un incremento del 2,47%, aplicado de manera automática sobre todas las jubilaciones y pensiones.

El ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los ingresos previsionales en función de la inflación mensual, y se suma al esquema de aumentos que se viene aplicando de forma regular.

Continúa el bono para jubilados que cobran la mínima

Además del aumento, quienes perciben el haber mínimo seguirán cobrando un bono extraordinario de $70.000, que se abonará junto con el haber mensual.

Este refuerzo tiene como objetivo sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, en un escenario de subas de precios que impactan con mayor fuerza en los ingresos fijos.

Calendario de pagos ANSES enero 2026 para Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) serán las primeras en cobrar durante el mes de enero, según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Fechas de cobro para jubilados y pensionados con haber mínimo

Quienes cobran la jubilación mínima percibirán sus haberes a partir del 9 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Cuándo cobran los jubilados con haberes superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán hacia el final del mes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Quiénes cobran primero en enero 2026

Los primeros pagos del año estarán destinados a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas y a los jubilados con DNI terminado en 0 y 1, quienes comenzarán a cobrar desde el 9 de enero.

El cronograma completo se extenderá hasta el 29 de enero, fecha en la que finalizarán los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima, marcando el regreso al esquema habitual de cobros tras los pagos concentrados de diciembre.