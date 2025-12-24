ANSES confirmó el aumento de 2,47% en jubilaciones, pensiones y AUH: cuánto se cobra en enero de 2026

La actualización de los ingresos que perciben millones de personas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda social y económica. Con el inicio de un nuevo año, los cambios en la fórmula de movilidad impactan directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en un contexto marcado por la evolución de la inflación y las medidas definidas por el Gobierno nacional.

ANSES oficializó un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó un incremento del 2,47% para enero de 2026 en jubilaciones, pensiones y distintas prestaciones sociales. La medida fue establecida mediante la resolución 381, publicada en el Boletín Oficial, y se aplica en el marco de la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación, vigente desde el DNU 274/24.

El ajuste toma como referencia el último índice de precios disponible informado por el INDEC y alcanza tanto a los haberes previsionales como a las asignaciones que paga el organismo.

Cómo quedan las jubilaciones y pensiones de ANSES en enero 2026

Con la actualización confirmada, los montos de las principales prestaciones previsionales se modifican desde el primer mes del año. Los valores informados no incluyen el bono extraordinario, salvo donde se aclara expresamente.

Jubilación mínima : $349.299,32.

: $349.299,32. Con bono de $70.000: $419.299,32.

Jubilación máxima : $2.350.453,70.

: $2.350.453,70. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $279.439,46.

: $279.439,46. Pensiones no contributivas (PNC) : $244.509,52.

: $244.509,52. Prestación Básica Universal (PBU): $159.788,50.

El bono extraordinario de $70.000 se paga en enero a jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores con menores recursos.

Aumento de la AUH y otras asignaciones desde enero

El incremento también alcanza a las asignaciones familiares y sociales que administra la ANSES. En este caso, el ajuste responde a la inflación del 2,5% registrada en noviembre, según el INDEC.

Desde enero, los montos quedan de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $125.517,55.

: $125.517,55. Asignación Universal por Embarazo (AUE) : $125.517,55.

: $125.517,55. Asignación por hijo del sistema SUAF: $62.765 para el primer escalón de ingresos.

Estos valores corresponden al monto bruto mensual y se liquidan según las condiciones establecidas para cada prestación.

Cuándo se cobra con aumento: cronograma de pagos de ANSES en enero

La ANSES definió el calendario de pagos para enero de 2026, que se organiza según el tipo de prestación y la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo : del 9 al 22 de enero.

: del 9 al 22 de enero. Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo : del 23 al 29 de enero.

: del 23 al 29 de enero. Titulares de pensiones no contributivas (PNC) : del 9 al 15 de enero.

: del 9 al 15 de enero. Titulares de AUH, AUE y asignación familiar por hijo: del 9 al 22 de enero.

Las fechas exactas dependen del último número del DNI de cada beneficiario y pueden consultarse a través de los canales oficiales del organismo.