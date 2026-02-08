ANSES cambia las fechas de cobro: Mirá cuándo cobrás según tu DNI y los feriados de febrero

Denisse Helman
El calendario escolar 2026 ya tiene fechas: ¿cuándo empiezan las clases en la Provincia?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha implementado ajustes significativos en su cronograma de pagos para el mes de febrero de 2026. Esta modificación no solo responde a la logística habitual del organismo, sino principalmente a la irrupción de los feriados de Carnaval, que este año caen el lunes 16 y martes 17 de febrero. Estos días inhábiles obligan a un reordenamiento de las acreditaciones para garantizar que jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones no sufran demoras inesperadas.

Jubilados y pensionados: ¿Cómo queda el calendario con el bono?

Para este mes, los jubilados y pensionados reciben sus haberes con un incremento del 2,85%, lo que eleva la jubilación mínima a $359.219,42. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber básico, llevando el total de bolsillo a $429.219,42.

Voucher Educativo febrero 2026: Cómo consultar si sos beneficiario, requisitos y novedades del pago
Mirá también:

Voucher Educativo febrero 2026: Cómo consultar si sos beneficiario, requisitos y novedades del pago

Jubilados que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero.
  • DNI terminados en 1: 10 de febrero.
  • DNI terminados en 2: 11 de febrero.
  • DNI terminados en 3: 12 de febrero.
  • DNI terminados en 4: 13 de febrero.
  • DNI terminados en 5: 18 de febrero (primer día hábil tras Carnaval).
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero.

Jubilados que superan el haber mínimo:

En este caso, el pago se concentra en la última semana del mes, agrupando dos terminaciones de documento por día hábil:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero.
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios de la AUH verán reflejado el aumento en sus montos, con un valor bruto de $129.070. Sin embargo, es fundamental recordar que se percibe mensualmente el 80% ($103.256), mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. A este monto se le suma la Tarjeta Alimentar, que para familias con un hijo es de $52.250.

El cronograma para la AUH sigue la misma lógica que el de los jubilados mínimos para evitar aglomeraciones en los cajeros, respetando la interrupción de los feriados del 16 y 17 de febrero.

Pensiones No Contributivas (PNC) y otros beneficios

Las PNC son las primeras en el calendario de pagos. Los grupos ya han comenzado a cobrar desde el lunes 9 de febrero, escalonando las terminaciones de DNI de a dos por día durante la primera semana completa del mes.

Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) inicia su esquema de pagos el 10 de febrero para documentos terminados en 0, extendiéndose hasta el 25 de febrero. Es vital que los titulares revisen sus cuentas, ya que debido a los feriados, algunas fechas de AUE se han desplazado hacia la segunda mitad del mes de forma más compacta.

Ayuda Escolar Anual: un extra clave en febrero

En la antesala del inicio de clases, ANSES también ha confirmado el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026. El monto se ha actualizado para acompañar el costo de la canasta escolar, situándose en $85.000 por hijo. Este beneficio se acredita de forma automática para quienes ya tienen el certificado de escolaridad cargado en el sistema y se abona junto con la asignación correspondiente del mes.

Calendario de pagos ANSES en febrero: Por qué cambian las fechas de cobro y cómo queda el nuevo cronograma
Mirá también:

Calendario de pagos ANSES en febrero: Por qué cambian las fechas de cobro y cómo queda el nuevo cronograma
ETIQUETAS
Compartir este artículo
anses creditos novedades 2026
Créditos para jubilados de ANSES 2026: qué se sabe sobre el nuevo proyecto y cómo están HOY los préstamos
Anses Sociedad
cambios vtv provincia 2026
¿Adiós a la VTV?: El proyecto para eliminarla en Provincia y los cambios que ya rigen en la Ley de Tránsito 2026
Provincia
Descuentos combustibles
Combustibles: el truco para cargar Nafta y Gasoil con 30% de descuento en febrero
Sociedad
cianobacterias lagunas provincia de buenos aires
Alerta roja en lagunas bonaerenses: los municipios de PBA con prohibición de ingreso al agua por cianobacterias
Provincia
nene pinamar
Bastián será trasladado en avión sanitario a un hospital privado de Buenos Aires
Provincia
ayuda escolar 2026 novedades
Ayuda Escolar Anual 2026: Mirá cuáles son los pasos para cobrarla este año
Anses Sociedad
Atencion cianobacterias lagunas pba
Cianobacterias en PBA: por qué son letales para las mascotas y qué síntomas vigilar si vas a una laguna
Provincia

Más leídas