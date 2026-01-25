ANSES Ayuda Escolar 2026: Nuevo monto, cuánto se cobra y cómo solicitarla

Con el inicio de las clases a la vuelta de la esquina, crece la expectativa entre los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sobre el monto final de la Ayuda Escolar Anual 2026. Mientras las familias comienzan a consultar los precios de la canasta escolar, la gran incógnita es si el Gobierno mantendrá el valor del año pasado o aplicará una actualización de emergencia.

Hasta el momento, el valor de referencia es de $85.000 por hijo, la misma cifra que se pagó durante el 2025 (compuesta por el monto base y el refuerzo extraordinario del Decreto 63). Sin embargo, debido a la dinámica inflacionaria, se espera que en las próximas semanas el organismo oficialice un nuevo piso para este beneficio antes del inicio masivo de los pagos en marzo.

Inflación y movilidad: ¿De cuánto podría ser el aumento?

A diferencia de las jubilaciones y la AUH, que se ajustan mensualmente por IPC, la Ayuda Escolar es una asignación de carácter anual. Esto genera que su actualización dependa de una resolución específica o un decreto presidencial. Fuentes del sector estiman que, para no quedar desfasada frente al costo de útiles y uniformes, la ayuda debería recibir un incremento que acompañe la movilidad acumulada, lo que podría elevar el monto por encima de los $100.000 si se aplica un criterio de actualización por inflación de los últimos meses.

Quiénes están habilitados para cobrar la Ayuda Escolar

El beneficio está destinado a las familias que ya reciben apoyo del Estado y cumplen con el requisito de escolaridad obligatoria de sus hijos (desde los 45 días hasta los 17 años). Los grupos son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Trabajadores registrados y monotributistas que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF).

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad para percibir el cobro, siempre que se acredite la asistencia a establecimientos de enseñanza especial o rehabilitación.

Fechas de cobro y modalidad de pago

ANSES suele liquidar este beneficio en dos tandas principales:

Pago Automático: Se realiza en marzo para quienes presentaron el certificado escolar 2025 antes del 31 de diciembre. Se deposita directamente en la cuenta donde cobrás tu asignación. Pago tras presentación: Si no lo recibís de forma automática, deberás cargar el certificado 2026. En este caso, el dinero se acredita a los 60 días de validado el formulario.

Trámite obligatorio: Cómo presentar el formulario PS 2.68

Para no perder el derecho al cobro (o evitar que ANSES te lo descuente a fin de año), debés completar el trámite digital. No es necesario ir a una oficina:

Entrá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscá la sección Hijos > Presentar Certificado Escolar .

. Generá el formulario, llevalo a la escuela para que lo firmen y subí la foto a la plataforma.

Topes de ingresos para SUAF

Para los trabajadores bajo el sistema SUAF, rigen los topes de ingresos actualizados en enero de 2026. El Ingreso del Grupo Familiar no debe superar los $5.146.094, y el tope por cada integrante es de $2.573.047. Quienes superen estos montos no podrán acceder al beneficio.

Es fundamental estar atentos a los canales oficiales de ANSES durante la primera quincena de febrero, donde se espera la confirmación del nuevo monto actualizado por movilidad.