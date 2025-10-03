ANSES anunció aumento de haberes para jubilados, pensionados y asignaciones en octubre 2025

El Gobierno nacional confirmó los nuevos valores de jubilaciones, pensiones y asignaciones que comenzarán a abonarse en octubre de 2025. Los incrementos responden a la fórmula de movilidad y buscan acompañar el poder adquisitivo de los beneficiarios en medio de la evolución de los precios al consumidor.

Aumento de jubilaciones y pensiones

Según informó ANSES, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 1,88%, tomando como referencia el IPC de agosto publicado por el INDEC. Además, se otorgará un bono de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo, elevando la suma total que percibirán a $396.298,38.

Jubilaciones y pensiones mínimas: $326.298,38 + bono de $70.000 = $396.298,38

$326.298,38 + bono de $70.000 = $396.298,38 Beneficiarios que superen el mínimo: bono proporcional hasta alcanzar $396.298,38

Pensiones específicas

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.038,70 + bono $70.000 = $331.038,70

$261.038,70 + bono $70.000 = $331.038,70 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $228.408,87 + bono $70.000 = $298.408,87

Aumento de asignaciones

Las asignaciones familiares y universales también se verán incrementadas en octubre:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.252

$117.252 AUH por Hijo con Discapacidad: $381.791

$381.791 Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $58.631

Calendario de pagos

Todos los pagos se realizarán según el calendario habitual de ANSES, manteniendo las fechas habituales de acreditación para cada tipo de beneficio.

Con estas medidas, el organismo busca garantizar un acompañamiento económico a los beneficiarios y reforzar la asistencia a los sectores con menores ingresos, asegurando que los aumentos y bonos impacten directamente en la mejora del poder adquisitivo.