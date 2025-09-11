banner ad

ANSES anuncia fechas y montos de la Pensión Universal para Adultos Mayores en septiembre 2025

Ana Salgueiro
anses cobro pensiones

El organismo previsional, ANSES, informó sobre los montos y fechas de pago para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en septiembre 2025. Se aplicaron ajustes por inflación y se mantuvo un bono extraordinario mensual.

¿Cómo consultar las fechas de pago?

Los beneficiarios pueden verificar las fechas de cobro a través de la plataforma Mi ANSES, donde el cronograma se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

¿Qué monto se percibe por la PUAM?

El monto base de la PUAM es de $256.221,74, lo que representa el 80% de la jubilación mínima vigente. Con la inclusión del bono extraordinario de $70.000, el total a cobrar asciende a $326.221,74.

¿Quiénes acceden a la PUAM?

La PUAM está destinada a adultos mayores de 65 años que no cumplen con los requisitos para una jubilación contributiva. Esto incluye a personas en situación de vulnerabilidad económica.

¿Cuáles son los nuevos montos de las pensiones?

Los montos actualizados de las prestaciones previsionales son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $390.277,17
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $294.194,02
  • Pensión Madre de 7 hijos: $390.277,17

Calendario de pagos de ANSES de septiembre 2025

El cronograma de pagos se distribuye según la terminación del DNI. Las fechas para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo son:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Para jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo, las fechas son:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
