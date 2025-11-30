ANSES actualizó las asignaciones familiares: Cómo quedan los montos del SUAF en diciembre 2025

Denisse Helman
SUAF AUH Anses montos topes fechas de cobro

A medida que se acerca el último mes del año, muchas familias argentinas empiezan a revisar cuáles serán los valores actualizados de sus prestaciones. En este contexto, ANSES oficializó una nueva movilidad que impacta directamente en quienes cobran asignaciones familiares dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), así como en otros beneficios previsionales.

Qué cambió con la nueva resolución de ANSES

Mediante la Resolución 361/2025, publicada en el Boletín Oficial, ANSES confirmó un aumento del 2,34% para todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual. Este ajuste se determinó tomando como referencia la variación inflacionaria informada por el INDEC.

ANSES confirma aumento y paga un bono extraordinario en diciembre para acompañar a las familias
Mirá también:

ANSES confirma aumento y paga un bono extraordinario en diciembre para acompañar a las familias

La actualización impacta no solo en las asignaciones del SUAF, sino también en las jubilaciones, pensiones, AUH y AUE, que forman parte del mismo esquema de movilidad.

Además del incremento, la resolución actualiza:

  • Topes y rangos de ingresos del Grupo Familiar (IGF)
  • Valores mínimos y máximos según zona geográfica
  • Montos de las asignaciones de pago único
  • Límites salariales para acceder al sistema

Cuánto se cobra por SUAF en diciembre 2025

El valor de cada asignación se calcula en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), definido como la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores. El SUAF alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios de ART, entre otros grupos que cumplen los requisitos.

A continuación, los montos de diciembre con el aumento del 2,34%.

Asignación familiar por hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF)Monto
Hasta $948.361$61.252
Entre $948.361 y $1.390.864$41.316
Entre $1.390.864 y $1.605.800$24.990
Entre $1.605.800 y $5.022.048$12.892

Hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF)Monto
Hasta $948.361$199.434
Entre $948.361 y $1.390.864$141.086
Más de $1.390.864$89.043

Asignación por prenatal

Ingreso del Grupo Familiar (IGF)Monto
Hasta $948.361$61.252
Entre $948.361 y $1.390.864$41.316
Entre $1.390.864 y $1.605.800$24.990
Hasta $5.022.048$12.892

Asignaciones de pago único

Estas prestaciones se abonan por única vez en situaciones específicas:

  • Nacimiento: $71.396
  • Adopción: $426.877
  • Matrimonio: $106.904

Asignación por maternidad

La prestación por maternidad no tiene tope de ingresos. El monto se calcula en base al sueldo bruto de la trabajadora al momento de iniciar la licencia.

Quiénes pueden cobrar asignaciones familiares

Las asignaciones están disponibles para un amplio universo de trabajadores y beneficiarios. Podés acceder si sos:

  • Empleado registrado
  • Trabajador que cobra a través de ART
  • Monotributista
  • Trabajador rural o temporario
  • Titular de la Prestación por Desempleo
  • Beneficiario de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
  • Titular de una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante
  • Jubilado o pensionado del sistema previsional
¿Quiénes no recibirán el aguinaldo en diciembre y cuánto se cobra en Anses?
Mirá también:

¿Quiénes no recibirán el aguinaldo en diciembre y cuánto se cobra en Anses?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF
Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Anses
hallazgo cadaver ruta 3 cañuelas
Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Provincia
Impulsa tus compras: Cuenta DNI activa descuentos en agosto en Buenos Aires
Cuenta DNI en Diciembre 2025: nuevos descuentos y topes de reintegro
Provincia
Cuenta dni carnicerias descuentos
Cuenta DNI Diciembre 2025: Cómo aprovechar el descuento en Carnicerías y activar los Vouchers de Navidad
Provincia
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans en Santa Fe
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans
Nacionales
accidente ruta 3 lf
Trágico accidente en Ruta 3: un muerto y un herido grave tras fuerte choque entre auto y camión
Las Flores
tarifa luz
El Gobierno avanza con un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados
Nacionales

Más leídas