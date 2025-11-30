ANSES actualizó las asignaciones familiares: Cómo quedan los montos del SUAF en diciembre 2025

A medida que se acerca el último mes del año, muchas familias argentinas empiezan a revisar cuáles serán los valores actualizados de sus prestaciones. En este contexto, ANSES oficializó una nueva movilidad que impacta directamente en quienes cobran asignaciones familiares dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), así como en otros beneficios previsionales.

Qué cambió con la nueva resolución de ANSES

Mediante la Resolución 361/2025, publicada en el Boletín Oficial, ANSES confirmó un aumento del 2,34% para todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual. Este ajuste se determinó tomando como referencia la variación inflacionaria informada por el INDEC.

La actualización impacta no solo en las asignaciones del SUAF, sino también en las jubilaciones, pensiones, AUH y AUE, que forman parte del mismo esquema de movilidad.

Además del incremento, la resolución actualiza:

Topes y rangos de ingresos del Grupo Familiar (IGF)

Valores mínimos y máximos según zona geográfica

Montos de las asignaciones de pago único

Límites salariales para acceder al sistema

Cuánto se cobra por SUAF en diciembre 2025

El valor de cada asignación se calcula en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), definido como la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores. El SUAF alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios de ART, entre otros grupos que cumplen los requisitos.

A continuación, los montos de diciembre con el aumento del 2,34%.

Asignación familiar por hijo

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Monto Hasta $948.361 $61.252 Entre $948.361 y $1.390.864 $41.316 Entre $1.390.864 y $1.605.800 $24.990 Entre $1.605.800 y $5.022.048 $12.892

Hijo con discapacidad

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Monto Hasta $948.361 $199.434 Entre $948.361 y $1.390.864 $141.086 Más de $1.390.864 $89.043

Asignación por prenatal

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) Monto Hasta $948.361 $61.252 Entre $948.361 y $1.390.864 $41.316 Entre $1.390.864 y $1.605.800 $24.990 Hasta $5.022.048 $12.892

Asignaciones de pago único

Estas prestaciones se abonan por única vez en situaciones específicas:

Nacimiento: $71.396

$71.396 Adopción: $426.877

$426.877 Matrimonio: $106.904

Asignación por maternidad

La prestación por maternidad no tiene tope de ingresos. El monto se calcula en base al sueldo bruto de la trabajadora al momento de iniciar la licencia.

Quiénes pueden cobrar asignaciones familiares

Las asignaciones están disponibles para un amplio universo de trabajadores y beneficiarios. Podés acceder si sos: