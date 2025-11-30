ANSES actualizó las asignaciones familiares: Cómo quedan los montos del SUAF en diciembre 2025

A medida que se acerca el último mes del año, muchas familias argentinas empiezan a revisar cuáles serán los valores actualizados de sus prestaciones. En este contexto, ANSES oficializó una nueva movilidad que impacta directamente en quienes cobran asignaciones familiares dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), así como en otros beneficios previsionales.
Qué cambió con la nueva resolución de ANSES
Mediante la Resolución 361/2025, publicada en el Boletín Oficial, ANSES confirmó un aumento del 2,34% para todas las prestaciones alcanzadas por la movilidad mensual. Este ajuste se determinó tomando como referencia la variación inflacionaria informada por el INDEC.
La actualización impacta no solo en las asignaciones del SUAF, sino también en las jubilaciones, pensiones, AUH y AUE, que forman parte del mismo esquema de movilidad.
Además del incremento, la resolución actualiza:
- Topes y rangos de ingresos del Grupo Familiar (IGF)
- Valores mínimos y máximos según zona geográfica
- Montos de las asignaciones de pago único
- Límites salariales para acceder al sistema
Cuánto se cobra por SUAF en diciembre 2025
El valor de cada asignación se calcula en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), definido como la suma de los ingresos mensuales de ambos progenitores. El SUAF alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios de ART, entre otros grupos que cumplen los requisitos.
A continuación, los montos de diciembre con el aumento del 2,34%.
Asignación familiar por hijo
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Monto
|Hasta $948.361
|$61.252
|Entre $948.361 y $1.390.864
|$41.316
|Entre $1.390.864 y $1.605.800
|$24.990
|Entre $1.605.800 y $5.022.048
|$12.892
Hijo con discapacidad
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Monto
|Hasta $948.361
|$199.434
|Entre $948.361 y $1.390.864
|$141.086
|Más de $1.390.864
|$89.043
Asignación por prenatal
|Ingreso del Grupo Familiar (IGF)
|Monto
|Hasta $948.361
|$61.252
|Entre $948.361 y $1.390.864
|$41.316
|Entre $1.390.864 y $1.605.800
|$24.990
|Hasta $5.022.048
|$12.892
Asignaciones de pago único
Estas prestaciones se abonan por única vez en situaciones específicas:
- Nacimiento: $71.396
- Adopción: $426.877
- Matrimonio: $106.904
Asignación por maternidad
La prestación por maternidad no tiene tope de ingresos. El monto se calcula en base al sueldo bruto de la trabajadora al momento de iniciar la licencia.
Quiénes pueden cobrar asignaciones familiares
Las asignaciones están disponibles para un amplio universo de trabajadores y beneficiarios. Podés acceder si sos:
- Empleado registrado
- Trabajador que cobra a través de ART
- Monotributista
- Trabajador rural o temporario
- Titular de la Prestación por Desempleo
- Beneficiario de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Titular de una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante
- Jubilado o pensionado del sistema previsional