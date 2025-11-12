ANSES actualiza requisitos para Asignaciones Familiares: ¿qué familias se verán afectadas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha definido un nuevo requisito para las familias que reciben las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Desde noviembre de 2025, las familias cuyos ingresos superen los límites establecidos por la Resolución 318/2025 perderán automáticamente el derecho a estos beneficios, afectando a miles de hogares.

¿Cuáles son los nuevos límites de ingresos?

Los ajustes se basan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Los nuevos topes para el acceso al SUAF indican que si algún miembro del grupo familiar tiene un sueldo bruto superior a $2.403.613, la familia quedará excluida del beneficio. Además, el tope total de ingresos del grupo familiar está fijado en $4.807.226.

¿Cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares en octubre?

Los montos se establecieron de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo: IGF hasta $907.793: $58.631 IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548 IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920 IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Asignación por Hijo con Discapacidad: IGF hasta $907.793: $190.902 IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $135.050 IGF superior a $1.331.368,01: $85.234

Prenatal: IGF hasta $907.793: $58.631 IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548 IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920 IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340

Matrimonio: IGF hasta $4.807.226: $14.223

Asignaciones de Pago Único: Nacimiento: $68.341 Adopción: $408.616 Matrimonio: $102.330



¿Cuándo se realizarán los pagos del SUAF en noviembre?

El calendario de pagos de noviembre de 2025 establece las fechas según la terminación del DNI de los beneficiarios: