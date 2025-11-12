ANSES actualiza requisitos para Asignaciones Familiares: ¿qué familias se verán afectadas?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha definido un nuevo requisito para las familias que reciben las Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Desde noviembre de 2025, las familias cuyos ingresos superen los límites establecidos por la Resolución 318/2025 perderán automáticamente el derecho a estos beneficios, afectando a miles de hogares.

¿Cuáles son los nuevos límites de ingresos?

Los ajustes se basan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Los nuevos topes para el acceso al SUAF indican que si algún miembro del grupo familiar tiene un sueldo bruto superior a $2.403.613, la familia quedará excluida del beneficio. Además, el tope total de ingresos del grupo familiar está fijado en $4.807.226.

¿Cuáles son los montos de las Asignaciones Familiares en octubre?

Los montos se establecieron de la siguiente manera:

  • Asignación Familiar por Hijo:
    • IGF hasta $907.793: $58.631
    • IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548
    • IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920
    • IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340
  • Asignación por Hijo con Discapacidad:
    • IGF hasta $907.793: $190.902
    • IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $135.050
    • IGF superior a $1.331.368,01: $85.234
  • Prenatal:
    • IGF hasta $907.793: $58.631
    • IGF entre $907.793,01 y $1.331.368: $39.548
    • IGF entre $1.331.368,01 y $1.537.111: $23.920
    • IGF entre $1.537.111,01 y $4.807.226: $12.340
  • Matrimonio:
    • IGF hasta $4.807.226: $14.223
  • Asignaciones de Pago Único:
    • Nacimiento: $68.341
    • Adopción: $408.616
    • Matrimonio: $102.330

¿Cuándo se realizarán los pagos del SUAF en noviembre?

El calendario de pagos de noviembre de 2025 establece las fechas según la terminación del DNI de los beneficiarios:

Fecha DNI
Miércoles 12 de noviembre terminados en 2
Jueves 13 de noviembre terminados en 3
Viernes 14 de noviembre terminados en 4
Lunes 17 de noviembre terminados en 5
Martes 18 de noviembre terminados en 6
Miércoles 19 de noviembre terminados en 7
Jueves 20 de noviembre terminados en 8
Fin de semana largo (viernes 21 a lunes 24 de noviembre) No habrá pagos
Martes 25 de noviembre terminados en 9
