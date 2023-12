ANMAT prohibió la comercialización de 3 productos ¿Cuáles son y por qué?

La ANMAT emitió disposiciones que prohíben la comercialización de tres productos específicos, según lo anunciado en el Boletín Oficial. Las restricciones abarcan una marca de aceite de oliva, una fécula de mandioca y una cánula. Enterate de qué productos se trata, en esta nota.

aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una orden de prohibición para la comercialización de tres productos diversos. Esta medida se tomó debido a razones específicas relacionadas con la seguridad y el etiquetado de cada producto en cuestión. Los artículos afectados son un aceite de oliva, una fécula de mandioca y una cánula.

¿Qué productos prohibió ANMAT?

Mediante la Disposición 11296/2023, anunciada en el Boletín Oficial el pasado viernes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización a nivel nacional del “Aceite de Oliva Calidad Premium, marca Arauco”. Esta decisión se tomó en respuesta a una consulta sobre la autenticidad del producto. En la misma, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) descubrió la inexistencia de registros sanitarios tanto para el establecimiento como para el producto alimenticio. Además, la empresa mencionada en el etiquetado, Agroverde, no estaba registrada, clasificando así al aceite como un producto ilegal.

Simultáneamente, la ANMAT dispuso la prohibición del “uso, comercialización y distribución” en todo el país de todos los lotes y medidas del producto cánula “Micro filler Needle x 24 ea, SILK– fabricante FEEL TECH CO ltd – Korea”, hasta obtener las autorizaciones sanitarias debidas. La inspección en la sede de Medsurgical Argentina SA reveló la presencia de este producto sin la documentación adecuada, destacando los riesgos para la salud asociados con productos médicos no regulados.

En cuanto a la Disposición 11300/2023, se focaliza en la “Fécula de Mandioca LIBRE DE GLUTEN – “SIN TACC” marca Ranchito”. La denuncia de un fabricante legítimo llevó a la confirmación de la comercialización de un producto falsificado, careciendo de registros sanitarios y presentando un etiquetado falso. En consecuencia, la ANMAT prohíbe la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de este producto, clasificándolo como ilegal debido a su falsificación y la ausencia de los registros y rotulados correctos.