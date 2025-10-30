ANDIS ordenó restablecer las pensiones por invalidez laboral suspendidas ¿Cómo consultar?

En las últimas semanas, una medida administrativa generó alivio para miles de personas con discapacidad cuyos beneficios habían sido interrumpidos. Tras gestiones conjuntas de organismos públicos y organizaciones civiles, se avanzó en la restitución de las pensiones no contributivas suspendidas por supuestas irregularidades en auditorías previas.

La resolución que dispone la restitución de las pensiones

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó la Resolución 13901/2025, que ordena restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en los últimos meses.

La medida fue resultado de una presentación conjunta de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y diversas asociaciones civiles que reclamaron por la vulneración de derechos de los beneficiarios afectados.

El texto oficial establece tres puntos centrales:

Reactivación del pago para quienes tenían la pensión suspendida.

para quienes tenían la pensión suspendida. Devolución de haberes retenidos durante el período sin cobro.

durante el período sin cobro. Suspensión de las auditorías que motivaron las bajas, hasta que haya una sentencia definitiva.

De esta forma, se garantiza que los beneficiarios recuperen sus ingresos mientras se revisan los procedimientos administrativos y legales que dieron lugar a las suspensiones.

Cómo saber si tu pensión fue restablecida

ANDIS habilitó un listado oficial en formato PDF donde podés verificar si tu nombre o número de documento figura entre las pensiones que serán reactivadas.

Los pasos a seguir son:

Descargá el listado oficial y buscá tu nombre o DNI.

y buscá tu nombre o DNI. Si figurás en el listado pero aún no cobraste , o si no aparecés y considerás que tu caso corresponde, contactate con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires .

, o si y considerás que tu caso corresponde, . Conservá todos los comprobantes, extractos bancarios y notificaciones que tengas, ya que pueden servir como respaldo ante futuras gestiones.

Asistencia y canales de contacto

La Defensoría del Pueblo bonaerense ofrece asesoramiento gratuito y acompañamiento institucional para quienes necesiten orientación o asistencia sobre este trámite.

Podés comunicarte a través de los siguientes medios:

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad manifestaron su apoyo a la medida y reiteraron el compromiso de seguir acompañando cada acción que garantice el acceso a los derechos y la restitución de los beneficios suspendidos.