Ampliarán el gasoducto de la Costa a todos los distritos de la Quinta Sección

Los legisladores del “Frente de Todos” de la Quinta Sección electoral, Germán Di Cesare, y Juan Pablo De Jesús, se reunieron con el Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y la Subsecretaria de Recursos Hídricos nacional, Maggie Videla, para plantear la necesidad de ampliar la red de gas natural para los 27 distritos que comprende el sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Tras el encuentro, los legisladores oficialistas adelantaron sobre la decisión del gobierno Nacional de ampliar la red y llevar más gas natural a las localidades donde no había más capacidad para abrir nuevas bocas, y con una fuerte inversión, se logró la puesta en marcha de una obra que culminará en los próximos meses y que beneficiará a más de 1 millón de habitantes garantizando el abastecimiento para las industrias y comercios de toda la zona costera de la Provincia.

Cabe destacar que ampliación del gasoducto de la Costa tiene una inversión de $544.500.000 y consiste en la construcción de 18 kilómetros de Loop de 20 pulgadas en el tramo El Chourrón y Las Armas; una planta compresora de 2400 HP en Las Armas; y 15 kilómetros de gasoducto de 16 pulgadas entre las dos plantas reguladoras de entrada a Mar del Plata: “La invernada” y “El Tejado”.

Al respecto, Di Cesare, ex jefe comunal de General Alvarado y actual diputado de TODOS explicó que, “actualmente la capacidad del gasoducto está saturada por el crecimiento de la población y la mayor actividad económica, y en mi caso me tocó de cerca cuando fui intendente porque la demanda de los vecinos no cesaba”. Al tiempo que dijo: “las obras ampliarán la capacidad de transporte un 30 por ciento pasando de 4,6 a 6 millones de metros cúbicos por día”.

Actualmente el sistema abastece a 410.000 hogares de todas las localidades de la quinta sección electoral

En esa línea, Juan Pablo De Jesús, ex intendente del Partido de La Costa y presidente de la comisión de Presupuesto de la HCD, expresó: “84 mil hogares nuevos podrían ser conectados con esta obra de ampliación de gas que forma parte de la reconstrucción de la Provincia, de la reconstrucción del país que lleva a cabo este gobierno”.

¿Qué distritos comprende la Quinta Sección?

La Quinta Sección está comprendida por los siguientes municipios:

Ayacucho

Balcarce

Castelli

Chascomús

Dolores

Gral. Alvarado

Gral. Belgrano

Gral. Guido

Gral. Lavalle

Gral. Madariaga

Gral. Paz

Gral. Pueyrredón

Las Flores

Lezama

Lobería

Maipú

Mar Chiquita

Monte

Necochea

Pila

Pinamar

Rauch

San Cayetano

Tandil

Tordillo

La Costa

Villa Gesell