"Les espera lo peor": La aterradora amenaza de las presas a las asesinas de Lucio Dupuy

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez fueron condenadas a prisión perpetua por el asesinato de Lucio Dupuy, de 5 años.

La amenaza de las presas

Joaqui, una mujer privada de su libertad, habló con América Noticias y dejó en claro que la madre y la madrastra de Lucio no la van a pasar nada bien en la cárcel.

"Hola, buenas tardes, me llamo Joaqui y por el motivo de mi integridad física no voy a decir en que penal me encuentro", arrancó su relato la mujer.

La presa remarcó lo que les espera a Valenti y Páez: "Se van a arrepentir toda su vida de lo que le hicieron a Lucio. Todos los días".

Joaqui fue clarísima: "Estas chicas la van a pagar, no tuvieron piedad con una criatura, ¿por qué van a tener piedad con ellas? Les espera lo peor".

Ojo por ojo, diente por diente

Cuándo le pidieron que fuera más específica, sobre lo que podía sucederles a las mujeres que torturaron y abusaron de Lucio antes de quitarle la vida, Joaqui no se guardó nada.

La entrevistada remarcó: "Lo mismo que le hicieron a Lucio, lo mismo va para ellas". Uno de los periodistas, entonces explicó: "Las van a abusar".

Joaqui confirmó que las asesinas de Lucio Dupuy "hoy por hoy la van a pagar. Yo soy mamá y me pongo en el lugar de su papá y su abuelo".