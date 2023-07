Dijo haber puesto una bomba en la embajada inglesa en Argentina, lo detuvieron y confesó algo increíble

La embajada británica en Argentina cuenta con un perfil de Facebook en el que recibe mensajes privados con distintas consultas.

El problema es que una persona comenzó a mandarle textos muy agresivos, amenazando de muerte a cualquier inglés que "pise Argentina".

La situación se salió totalmente fuera de control cuando llegó un mensaje que decía, textualmente, "puse una bomba afuera". Esto disparó las alarmas de la embajada.

Detención, excusas y excarcelación

El área de Seguridad de la embajada británica en Argentina presentó una denuncia en el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal.

Las autoridades identificaron al autor de los mensajes como Fernando L., quien cumplirá 50 años en dos semanas, ciudadano de Venado Tuerto (Santa Fe).





El hombre es padre de tres hijos, trabaja por su cuenta y su esposa es empleada administrativa. Fernando fue detenido por la policía e indagado por el juez Ariel Lijo.

El hombre expresó: "No tuve la intención de atentar contra la seguridad de las personas ni contra Inglaterra, nunca tuve la intención… fue un momento de enojo, del momento, me enojé, cometí ese error de hacer eso, estoy totalmente arrepentido de lo que hice, me parece una locura, siempre fui un tipo de trabajo".

Y explicó: "Me agarró vulnerable por, porque las redes sociales… que una cosa lleva la otra y me hicieron enojar y bueno, cometí ese error. No tengo pensamientos xenófobos contra Inglaterra, ni contra el rey, ni contra la reina, ni con nadie. Fue un momento de calentura. Fue así, me enojé y bueno, me mandé esta macana".

El hombre cerró diciendo: "No tengo armas en mi casa, no tengo la menor idea de cómo hacer una bomba, tampoco sé dónde está la embajada de Inglaterra".

Tras esta declaración, el juez Lijo dispuso que Fernando L. puede volver a su casa, pero deberá informar si se ausenta por más de 24 horas de su domicilio y presentarse, del 1 al 5 de cada mes, en la delegación de la Policía Federal en Venado Tuerto.