Alumna de la UNLP fue golpeada por su marido durante una clase de Zoom

Un nuevo caso de violencia de género sacude a la comunidad educativa de la Universidad Nacional de La Plata cuando una alumna de la carrera de Obstetricia de la Facultad de Medicina fue golpeada por su marido durante el desarrollo de una lección virtual.

La profesora y sus compañeras notaron que la joven comenzó a llorar segundos después de dejar caer su celular durante la clase de la materia Obstetricia Clínica y Patológica.

La mujer se encontraba en su casa de Claypole, partido de Almirante Brown, y desde allí pudo aprovechar un momento de distracción de su marido para dar aviso rápidamente a sus compañeras de la situación de violencia en la que estaba inmersa.

Detalles estremecedores

Compañeras le preguntaron si se encontraba bien debido a que apareció llorando por cámara luego de dejar caer su celular producto de un golpe de su marido, como se supo después.

En un primer momento afirmó que no pasaba nada, para luego redactar un mensaje rápido: “Estoy con mi marido que me acaba de golpear y me está vigilando para que no diga nada”.

Dos de sus compañeras dieron rápido aviso a las autoridades que pocos minutos después rescataron a la mujer de la vivienda. Los uniformados lograron aprehender al agresor que se encuentra detenido a la espera de la definición de su situación judicial.

Las compañeras de la víctima pudieron contactarse con allegados de la víctima y minutos más tarde, su hermano se presentó en el domicilio de Claypole donde contuvo a la mujer.