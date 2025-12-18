Altas temperaturas: piden extremar precauciones para evitar incendios forestales

Francisco Díaz

Ante las elevadas temperaturas que se registran en la región y el aumento del riesgo de focos ígneos, autoridades y cuerpos de emergencia insisten en la necesidad de tomar medidas de prevención para evitar incendios forestales y rurales que pueden generar graves consecuencias ambientales, materiales y humanas.

El calor extremo, sumado a la sequedad del suelo y la vegetación, crea un escenario altamente propicio para la propagación rápida del fuego. En este contexto, una simple negligencia puede derivar en un incendio de gran magnitud, poniendo en peligro viviendas, campos productivos y la integridad de las personas.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

  • 🚫 No realizar quemas de residuos, pastizales o rastrojos.
  • 🚬 Evitar arrojar colillas de cigarrillos en zonas rurales o caminos.
  • 🔥 No encender fuego al aire libre, ni siquiera de manera controlada.
  • 🛠️ Mantener limpios terrenos y alrededores de viviendas, sin material combustible.

Desde los organismos de emergencia remarcan que la prevención es clave y que tomar estos recaudos evita situaciones de riesgo y la necesidad de convocar a los Bomberos Voluntarios, quienes deben intervenir en condiciones extremas, exponiendo su seguridad y destinando recursos que podrían ser necesarios para emergencias mayores.

El llamado es a la responsabilidad individual y colectiva: prevenir incendios es cuidar el ambiente, proteger vidas y colaborar con quienes trabajan incansablemente en la emergencia. Una acción consciente hoy puede evitar una tragedia mañana

