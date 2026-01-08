Alquileres de verano: Enero con precios elevados en la Costa Atlántica

La temporada de verano avanza y, con el correr de las semanas, el comportamiento del turismo empieza a mostrar matices que no siempre se reflejan de inmediato en las tarifas. La combinación entre niveles de ocupación, expectativas del sector y alternativas fuera del país redefine decisiones tanto de propietarios como de viajeros, en un contexto donde los costos vuelven a estar en el centro de la escena.

Enero con ocupación plena y ajuste de valores en la Costa Atlántica

La máxima ocupación registrada durante enero en los principales balnearios bonaerenses comenzó a impactar de lleno en los precios de los alquileres. Destinos como Cariló y Pinamar dejaron atrás la cautela inicial del arranque de la temporada y retomaron valores considerados habituales para el mes pico del verano.

A comienzos de diciembre, muchos hoteles y propietarios habían evaluado congelar o moderar precios para no frenar las reservas. Sin embargo, el nivel de demanda terminó inclinando la balanza hacia ajustes al alza, especialmente en las unidades mejor ubicadas y con servicios.

Desde el sector inmobiliario y hotelero señalan que el escenario difiere del de otros años recientes:

Febrero muestra mayor disponibilidad que enero.

que enero. Desapareció el clima de incertidumbre inicial .

. El fin de semana largo de Carnaval concentra buena parte de las consultas y reservas tardías.

Vacacionar en Argentina o en el exterior: la brecha de costos

Más allá de lo que ocurre en los destinos locales, el precio final del descanso es una variable clave. Un informe de la consultora Equilibra reveló que veranear en la Argentina es, en promedio, 62% más caro que hacerlo en el exterior, al comparar paquetes completos para enero y febrero.

El análisis incluye:

Transporte

Alojamiento

Traslados

Según ese relevamiento, el gasto diario dentro del país ronda los u$s 300 para dos personas, mientras que en destinos internacionales el promedio baja a u$s 200, una diferencia que influye en la decisión de muchos argentinos de viajar fuera del país.

Cuánto sale alquilar en la Costa Atlántica en enero y febrero

Enero volvió a tensionar los valores, con Cariló al tope del ranking de precios. Las cifras varían según ubicación, tamaño y servicios incluidos.

Valores orientativos en destinos destacados:

Cariló

Departamentos frente al mar o con amenities: entre $3,3 y $4,5 millones por semana .

. Casas familiares: desde u$s 2.000 la quincena.

Costa Esmeralda

Propiedad para ocho personas: desde u$s 5.500 la primera quincena de enero .

. Mayor demanda en barrios cercanos al mar.

La hotelería también juega fuerte en este contexto:

Avutarda Cariló: $250.000 por día , unos $1,75 millones la semana , con servicios de playa, pileta, sauna y gimnasio.

, unos , con servicios de playa, pileta, sauna y gimnasio. Bosque de Ciruelos: desde $400.000 por noche en unidades boutique.

en unidades boutique. Club Cariló Playa: valores desde $300.000 la noche para dos personas.

En Pinamar, la demanda de enero superó la del verano pasado y permitió ajustar precios en las pocas unidades disponibles. Para febrero, la primera quincena arranca con una ocupación cercana al 70%, con reservas que se confirman sobre la fecha, especialmente si el clima acompaña.

Brasil, una opción más accesible para muchos argentinos

Brasil volvió a posicionarse entre los destinos internacionales más buscados para la temporada 2026. La amplia oferta de alquileres y los valores más competitivos explican buena parte del interés.

Según datos de Booking, los destinos más consultados son Florianópolis, Río de Janeiro, Búzios y Maceió.

Precios estimados en Brasil:

Florianópolis

Desde u$s 530 por cinco noches en departamentos familiares.

en departamentos familiares. Canasvieiras e Ingleses: entre u$s 850 y u$s 2.200 .

. Jurerê: casas con pileta por encima de u$s 6.000.

Río de Janeiro

Alquileres desde u$s 500 por cinco noches .

. Zonas premium como São Conrado o Barra da Tijuca: más de u$s 10.000.

Búzios

Departamentos económicos: alrededor de u$s 600 por cinco noches .

. Casas bien ubicadas: superan los u$s 6.000.

Maceió

Departamentos desde u$s 215 por cinco noches .

. Opciones intermedias entre u$s 350 y u$s 800 .

. Casas de mayor categoría: cerca de u$s 4.500.

Punta del Este: precios en dólares y fuerte presión en enero

En Punta del Este, los alquileres de verano se mantienen dolarizados y con el mayor nivel de presión durante enero.

Valores habituales en la temporada alta:

Departamentos bien ubicados: desde u$s 6.000 la quincena .

. Unidades con vista al mar y amenities: entre u$s 15.000 y u$s 25.000.

En Manantiales:

Departamentos de dos dormitorios: entre u$s 10.000 y u$s 16.000 por quincena .

. Unidades de tres dormitorios: entre u$s 16.000 y u$s 22.000.

En José Ignacio, donde predominan las casas, los valores son más elevados:

Desde u$s 25.000 la quincena .

. Propiedades premium que superan los u$s 80.000.

Desde el sector inmobiliario uruguayo indican que la segunda quincena de enero mantiene altos niveles de ocupación, especialmente en propiedades bien ubicadas. En febrero, el movimiento se desacelera y la ocupación cae alrededor de 15% respecto del mes anterior.