Alineación de seis planetas: cómo y a qué hora ver el desfile astronómico del 28 de febrero

Este fin de semana, Argentina se convertirá en un observatorio privilegiado. El próximo sábado 28 de febrero de 2026, seis planetas del sistema solar se alinearán visualmente en el firmamento en un fenómeno conocido como “desfile planetario”. A diferencia de otros eventos astronómicos que ocurren en la madrugada, este espectáculo podrá disfrutarse apenas se oculte el sol, lo que lo vuelve una oportunidad única para toda la familia.

Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno coincidirán en una misma franja del cielo, distribuidos a lo largo de la eclíptica (la trayectoria aparente del Sol). Aunque no es una fila recta en el espacio físico, desde nuestra perspectiva en la Tierra, los astros parecerán formar un arco continuo que cruzará el cielo de oeste a este.

Horarios y visibilidad en las principales ciudades de Argentina

La puntualidad será el factor determinante para el éxito de la observación. La ventana óptima para ver a la mayoría de los planetas juntos comenzará entre 30 y 45 minutos después del atardecer, cuando el resplandor solar disminuya lo suficiente pero antes de que los planetas más bajos se oculten en el horizonte.

En Buenos Aires, por ejemplo, el sol se ocultará cerca de las 19:32, por lo que el mejor momento para iniciar la búsqueda comenzará a las 20:00 horas. Es fundamental contar con un horizonte oeste libre de obstáculos como edificios altos o árboles, ya que planetas como Mercurio y Venus estarán muy cerca de la línea de tierra.

Ciudad Puesta de Sol Mejor momento Buenos Aires 19:32 h 20:02 h a 20:45 h Córdoba 19:54 h 20:25 h a 21:10 h Mendoza 20:12 h 20:45 h a 21:30 h Salta 19:48 h 20:20 h a 21:00 h Ushuaia 20:45 h 21:15 h a 21:50 h

Identificación de los planetas: ¿cuáles se ven a simple vista?

No todos los planetas del desfile tienen el mismo protagonismo visual. De los seis involucrados, cuatro podrán distinguirse perfectamente sin ayuda óptica, siempre que las condiciones climáticas lo permitan y nos alejemos un poco de la contaminación lumínica de las grandes ciudades.

Venus: Será la estrella indiscutida del show. Es el objeto más brillante del cielo después de la Luna y se ubicará bajo en el horizonte oeste.

Será la estrella indiscutida del show. Es el objeto más brillante del cielo después de la Luna y se ubicará bajo en el horizonte oeste. Júpiter: El gigante gaseoso se posicionará hacia el este, cerca de la Luna, destacándose por su brillo intenso y estable (no titila como las estrellas).

El gigante gaseoso se posicionará hacia el este, cerca de la Luna, destacándose por su brillo intenso y estable (no titila como las estrellas). Saturno: Presentará un tono amarillento característico y se ubicará en una posición intermedia entre el oeste y el cenit.

Presentará un tono amarillento característico y se ubicará en una posición intermedia entre el oeste y el cenit. Mercurio: Es el más esquivo. Estará muy cerca del horizonte y solo será visible durante unos 40 minutos antes de desaparecer.

Es el más esquivo. Estará muy cerca del horizonte y solo será visible durante unos 40 minutos antes de desaparecer. Urano y Neptuno: Para ver a estos dos “gigantes de hielo” será imprescindible el uso de binoculares o telescopios. Neptuno estará extremadamente cerca de Saturno, a menos de un grado de distancia.

El desafío de la Luna y el clima para el sábado

Un detalle no menor para los observadores en Argentina es la presencia de la Luna. El 28 de febrero, el satélite natural estará iluminado en un 93%, lo que generará una gran luminosidad en el cielo nocturno. Si bien la luz lunar dificultará la visión de Urano y Neptuno, no impedirá disfrutar de los cuatro planetas más brillantes.

En cuanto al clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones variables para el cierre de febrero. Es vital chequear el pronóstico local, ya que la presencia de nubes en el sector oeste podría arruinar la visión de Mercurio y Venus, los cuales son los primeros en ocultarse tras el horizonte.

Dato para aficionados: La diferencia entre un planeta y una estrella es el parpadeo. Mientras las estrellas titilan debido a la atmósfera, los planetas emiten una luz fija y potente.

Guía práctica para capturar el momento

Si querés aprovechar esta oportunidad para tomar fotos o simplemente disfrutar la experiencia, seguí estas recomendaciones estratégicas:

Buscá altura: Un balcón alto o una zona rural sin cerros hacia el oeste te darán más tiempo de observación.

Un balcón alto o una zona rural sin cerros hacia el oeste te darán más tiempo de observación. Usa aplicaciones: Apps como SkyView, Star Walk 2 o Stellarium te permiten apuntar el celular al cielo y saber exactamente qué planeta estás viendo en tiempo real.

Apps como SkyView, Star Walk 2 o Stellarium te permiten apuntar el celular al cielo y saber exactamente qué planeta estás viendo en tiempo real. Adaptación visual: Apagá las luces a tu alrededor 15 minutos antes de empezar para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad.

Apagá las luces a tu alrededor 15 minutos antes de empezar para que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Fotografía: Si usas un celular, probá el “Modo Noche” o bajá la exposición manualmente para que el brillo de Júpiter o Venus no se vea como una mancha blanca.

Este tipo de alineaciones múltiples, donde seis mundos coinciden en una franja tan estrecha de visibilidad nocturna, no se repite con frecuencia. La próxima gran alineación similar está prevista recién para mediados de agosto de 2026, pero ocurrirá durante la madrugada, lo que hace de este “desfile” del 28 de febrero el evento astronómico más cómodo y espectacular del primer trimestre del año en Argentina.