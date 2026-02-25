Eclipse lunar total de marzo 2026: ¿Cómo y a qué hora ver la “Luna de Sangre” en Argentina?

El calendario astronómico de 2026 tiene marcadas varias fechas clave, pero ninguna genera tanta expectativa como el próximo eclipse lunar total. Durante la madrugada del martes 3 de marzo, el cielo ofrecerá un espectáculo natural impactante: la “Luna de Sangre“. Este fenómeno, que ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, teñirá al satélite de un color rojizo profundo que podrá ser capturado por observadores en gran parte del territorio argentino.

Por qué la Luna cambia de color y se vuelve roja

A diferencia de los eclipses solares, donde la Luna bloquea la luz del Sol, en un eclipse lunar la atmósfera de nuestro planeta juega un rol fundamental. La Tierra proyecta su sombra (la umbra) sobre la superficie lunar. Sin embargo, los rayos solares se filtran a través de la atmósfera terrestre, la cual dispersa la luz azul y permite que solo los tonos rojos y anaranjados lleguen a la Luna.

La intensidad del tono carmesí dependerá de las condiciones atmosféricas del momento. Si hay mayor presencia de polvo, humedad o partículas de incendios y erupciones volcánicas en la atmósfera global, el color de la Luna de Sangre será mucho más oscuro y dramático.

Horarios confirmados para ver el eclipse en Argentina

El evento completo tendrá una duración de más de cinco horas si se cuentan las fases penumbrales, pero el momento de mayor interés es la fase total. En Argentina, el fenómeno coincidirá con el amanecer, lo que obligará a los entusiastas a madrugar para verlo antes de que la Luna se oculte en el horizonte.

A continuación, el cronograma exacto para el martes 3 de marzo de 2026:

Inicio del eclipse penumbral: 05:44

Comienzo de la fase parcial (la Luna empieza a oscurecerse): 06:50

Inicio de la totalidad (Luna de Sangre): 08:04

Punto máximo del eclipse: 08:33

Fin de la totalidad: 09:02

Cierre de la fase parcial: 10:17

Final del evento: 11:22

Es importante notar que, debido a que el sol sale en Argentina alrededor de las 06:40 o 07:00 (dependiendo de la ubicación geográfica exacta), la fase de totalidad se verá con el cielo ya iluminado o con la Luna muy baja hacia el oeste, lo que permitirá tomar fotografías espectaculares cerca del horizonte.

Consejos para una mejor observación

A diferencia de los eclipses de Sol, los de Luna son totalmente seguros para la vista y no requieren ningún tipo de filtro ni anteojos especiales. Se puede observar directamente sin riesgos. Para disfrutarlo al máximo, se recomienda:

Horizonte despejado: Dado que la fase total ocurrirá cerca del amanecer, es vital tener una vista despejada hacia el oeste (por donde se oculta la Luna) para evitar que edificios o árboles tapen el fenómeno.

Evitar la contaminación lumínica: Aunque la Luna es brillante, alejarse de las luces intensas de la ciudad permitirá apreciar mejor las variaciones cromáticas de la sombra terrestre.

Uso de instrumentos: Si bien se ve perfecto a simple vista, unos binoculares o un telescopio básico permitirán ver cómo la sombra avanza sobre los cráteres y valles lunares.

Dónde más se verá el fenómeno

Además de Argentina, el eclipse lunar total de marzo de 2026 tendrá una visibilidad privilegiada en gran parte de América, el Océano Pacífico, Australia y el este de Asia. En cambio, en la mayor parte de Europa y África el evento no será visible ya que la Luna se encontrará por debajo del horizonte durante las fases principales.

Este evento representa la primera gran cita astronómica del año, precediendo a otros hitos como el eclipse solar total de agosto de 2026 que cruzará el hemisferio norte. Para los argentinos, será la oportunidad ideal para conectar con la mecánica celeste desde el patio de casa o un balcón.