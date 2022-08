“¡La ladrona más grande de la historia argentina!”: Alfredo Leuco humilló a Cristina Kirchner de la peor manera

Alfredo Leuco habló con su hijo Diego, en Radio Mitre, del juicio que se lleva a cabo contra Cristina Kirchner por la causa de la obra pública que supuestamente le permitió hacerse inmensamente rica a ella, a su marido, a sus hijos y a varias personas cercanas a su entorno.

“El tema que trasciende históricamente, un antes y un después en Argentina, es el juicio a Cristina Kirchner, además de los temas políticos, el juramento de la nueva presidenta de la Cámara de Diputados y la renuncia de Sergio Massa“, arrancó el periodista.

Alfredo Leuco no tuvo piedad con la vicepresidenta.

“Nunca es suficiente, ¡he visto cómo algunos jóvenes se desayunan y dicen que no sabían que Máximo Kirchner era millonario!, ¡eso me hizo pensar que puede haber gente que no conozca que Cristina haya sido la ladrona más grande de la historia argentina!”, afirmó el conductor.

Y, sobre la causa que lleva adelante el fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta, declaró: “Puede que no sepan que la están acusando con tres toneladas de pruebas y con mucha rigurosidad, de ser la jefa de una asociación ilícita junto con su marido fallecido, Néstor Kirchner. ¡Se dedicaron a vaciar el Estado con sobreprecios y la mitad de las obras que no se terminaron!“.

Más acusaciones

Alfredo Leuco afirmó: “No es una coima que cobró un secretario de estado para sacar una licitación más rápido. Estamos hablando como dijo Luiciani, admirado por el coraje, la capacidad intelectual y la rigurosidad, que una característica de esa sociedad ilícita es la permanencia en el tiempo. Robaron durante 12 años“.

El periodista fue clarísimo: “Hasta que podamos decir ‘nunca más presidentes ladrones’ no vamos a solucionar todos los problemas de que los gobernantes dejen de robar, pero este no ha sido un robo común. ¡Esto fue un sistema de corrupción piramidal tremendo durante 12 años! ¡Si no lo condenamos, estamos condenados como país!”.