Alex Cannigia anunció que deja la TV para lanzarse a la política: “Se viene una nueva Argentina”

Ale Caniggia volvió a opinar sobre la actualidad a través de las redes sociales, en esta oportunidad habló sobre la posibilidad de lanzarse a la política al igual que otros famosos. Además, contó que votó a Javier Milei en las PASO 2021 y criticó duramente al kirchnerismo.

“Cuando me preguntan si fui a votar. Obviamente que fui a votar imbéciles, ¿A quién voy a votar? Mirá la pantalla imbécil. ¡A Milei! El peluca sabe, ¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de pu..? No. Ahora cambió todo. Esos zurdos…las ratas quedaron out; las ratas murieron y se les acabó su tiempo. Salieron de las cloacas y quedaron todos envenenados”, dijo con notable enojo en las historias de Instagram.

A su vez, Alex indicó que se va a dedicar “24 a 7 a la política de ahora en más” y pidió por “una Argentina sin pobres”. “Para que los argentinos se puedan comprar lo que se les cante; puedan viajar a donde se les cante y tengan una vida Hi-Society; por una Argentina potencia mundial“, agregó.

Luego, se preguntó: “¿Me entendés a lo que voy? Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el peluca Milei. ¡Viva la libertad!”, exclamó.

No es la primera vez que Alex habla de temas de actualidad, en agosto pasado se refirió a los manifestantes del Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda que realizaron una protesta de varias horas en el Obelisco, el joven vio la noticia por televisión y estalló en sus redes sociales.

El “Emperador” filmó la pantalla del televisor donde se veían imágenes de la protesta y le consultó a sus seguidores si estaban de acuerdo con el reclamo. Al mismo tiempo, se lo escuchó exclamar: “Mirá vos, piden WiFi y computadoras estos hijos de p… Y nosotros los ciudadanos garpando y estos quieren las cosas gratis… ¡A laburar, hermano!”.