Emiten alerta por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió una alerta amarillo por tormentas y lluvias fuertes para un vasto sector de la provincia de Buenos Aires.

Anticipan los especialistas que se espera una tormenta fuerte con viento, chaparrones, actividad eléctrica y eventual caída de granizo para la noche de este sábado 13 y madrugada del domingo 14 de noviembre.

La alerta amarilla comprende a los municipios de 25 de Mayo, Chivilcoy, General Belgrano General Las Heras, Las Flores, Lobos, Mercedes, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, San Andrés de Giles, Suipacha, Campana, Cañuelas, Exaltacion de la Cruz, General Belgrano, General Las Heras, General Rodriguez, La Matanza, Lobos, Lujan, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Pilar, San Antonio de Giles, San Vicente, Escobar, Gral San Martin, Hurlingham, Ituzaingo, Jose C. Paz, Malvinas Argentina, Moron, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente Lopez.

Según la alerta del SMN, el área “será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, las cuales podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”

Recomendaciones ante la Alerta Amarilla

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.