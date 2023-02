Rige alerta por tormentas fuertes para varios distritos bonaerenses

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes 6 una alerta amarilla por tormentas para varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

Desde el organismo estatal advirtieron que las áreas serán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes.

Agregaron, asimismo que pueden estar acompañadas de intensas ráfagas, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y, fundamentalmente, abundante caída de agua en cortos períodos.

Los distritos que se encuentran en alerta amarilla por tormentas fuertes, en una primera instancia, son los siguientes:

Ayacucho - Castelli -Dolores - General Guido - Lezama - Pila- Rauch.

No obstante se esperan tormentas para esta tarde para un vasto sector del territorio bonaerense.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.