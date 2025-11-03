Alerta por Hantavirus: un albañil murió y dos personas están aisladas por contagio sospechoso

Un hombre de 43 años falleció este fin de semana en Bariloche tras contraer hantavirus. La situación llevó al aislamiento de dos personas debido activación de protocolos sanitarios tras la confirmación del caso positivo.

Detalles sobre el fallecimiento y el diagnóstico

El albañil, que estaba trabajando en una obra, se sintió mal y fue internado en el hospital zonal de Bariloche. Su muerte se produjo el sábado por la tarde, poco después de que los análisis confirmaran el diagnóstico de hantavirus, según informó Diario Río Negro. Las autoridades sanitarias ahora investigan las circunstancias de su contagio y si el hombre tuvo contactos estrechos antes de su hospitalización.

Transmisión y prevención del hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida principalmente por el ratón colilargo, cuyo hábitat son áreas silvestres. El virus se propaga a través de la saliva, heces y orina de los roedores, y puede infectar a los humanos por inhalación al entrar en contacto con estos excrementos.

En la Patagonia, investigaciones desde 1995 sugieren que la variante presente en la región podría transmitirse entre personas. Las autoridades sanitarias advierten sobre los síntomas asociados, que incluyen fiebre, dolores musculares, náuseas y vómitos.

Recomendaciones de salud y seguridad

Evitar tocar a roedores muertos sin protección.

Manipularlos usando guantes o bolsas como barrera.

Rociar los animales con una mezcla de agua y lavandina al 10% y esperar 30 minutos antes de su eliminación.

Además, se aconseja a la población que, ante síntomas similares o posible contacto con un roedor o un infectado, acuda de inmediato a un centro médico. Para quienes realizan actividades al aire libre, se sugiere:

Usar senderos habilitados y preferentemente durante el día.

Desinfectar agua de fuentes naturales con lavandina.

Evitar ingresar a construcciones abandonadas.

Limpiar y desmalezar el entorno de las viviendas.

Durante tareas de limpieza, es recomendable utilizar protección respiratoria y ocular para minimizar el riesgo de contagio. Las autoridades continuarán monitoreando la situación y emitiendo recomendaciones a la población.