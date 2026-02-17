Alerta para jubilados del IPS: Extendieron el plazo para renovar asignaciones y pensiones ¿Hasta cuándo?

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires ha confirmado una noticia clave para miles de beneficiarios en Mar del Plata y todo el territorio bonaerense: la extensión oficial del plazo para la renovación de las Asignaciones Familiares y la presentación de certificados de supervivencia y estudios para beneficios pensionarios.

A través de la Resolución 7/2026, el organismo previsional estableció que el vencimiento para la presentación de la documentación respaldatoria se traslada hasta el 31 de mayo de 2026. Esta medida busca evitar la interrupción del pago de beneficios ante demoras administrativas o dificultades para reunir los formularios requeridos, otorgando un margen de alivio en el inicio del ciclo lectivo y el año administrativo.

Quiénes deben realizar el trámite de renovación

La prórroga alcanza a dos grupos principales de beneficiarios que cobran a través de la caja provincial:

Titulares de Asignaciones Familiares: Aquellos jubilados o pensionados que perciben cobros por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge o ayuda escolar anual.

Aquellos jubilados o pensionados que perciben cobros por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge o ayuda escolar anual. Beneficiarios de Pensiones (Artículo 37): Estudiantes de entre 18 y 25 años que deben presentar el certificado de alumno regular para mantener su pensión, así como aquellos que deben acreditar la continuidad de situaciones de discapacidad o cuidado de terceros.

Es fundamental comprender que, si bien el plazo se extendió, la presentación es obligatoria. El IPS advirtió que, una vez vencida la nueva fecha del 31 de mayo, se procederá a la baja inmediata en las planillas de pago, lo que implicará el cese del beneficio hasta que la situación sea regularizada.

Documentación necesaria para evitar la baja

Para asegurar la continuidad del cobro, los beneficiarios deben reunir y digitalizar la siguiente documentación general:

Formulario 109: Solicitud de asignaciones familiares debidamente completada.

Solicitud de asignaciones familiares debidamente completada. DNI: Copia de frente y dorso del titular y de todo el grupo familiar.

Copia de frente y dorso del titular y de todo el grupo familiar. Declaración Jurada de Ingresos: Bajo el Decreto Nº 1460/12, informando la situación económica del núcleo familiar.

Bajo el Decreto Nº 1460/12, informando la situación económica del núcleo familiar. Certificación Negativa de ANSES: Del titular y los familiares a cargo por quienes se percibe el beneficio.

Del titular y los familiares a cargo por quienes se percibe el beneficio. Certificados específicos: Certificado de Alumno Regular (para ayuda escolar o pensiones de estudiantes) o CUD vigente (para asignación por hijo con discapacidad).

Cómo realizar el trámite de forma online paso a paso

En línea con la modernización del organismo, el proceso es íntegramente digital. Los interesados no necesitan acercarse a los Centros de Atención Previsional (CAP) a menos que tengan una dificultad técnica insalvable.

Ingresar al sitio oficial del IPS Buenos Aires .

. Acceder a la sección de Trámites No Presenciales .

. Seleccionar la opción “Asignación Familiar – Renovación” o “Incorporación de Certificado de Alumno Regular (Art. 37)” según corresponda.

o según corresponda. Cargar la documentación digitalizada en formato PDF o imagen clara.

Guardar el número de ticket de gestión para realizar el seguimiento del expediente.

Cronograma de pagos y Ayuda Escolar 2026

La extensión del plazo coincide con el calendario de pagos de febrero, que comenzará el jueves 26 para pensiones no contributivas y documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. El viernes 27 completarán el cronograma el resto de los beneficiarios.

Además, el IPS recordó que el adelanto de la Ayuda Escolar 2026 se liquidará automáticamente para quienes presentaron los certificados el año anterior, pero la nueva documentación será el respaldo necesario para evitar descuentos o cargos deudores en los meses siguientes.