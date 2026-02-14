Alerta epidemiológica en Argentina: Salud confirmó el primer caso de sarampión de 2026

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica tras la confirmación, por parte del Instituto Malbrán, del primer caso de sarampión del año en el país. Se trata de un joven de 29 años, residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con antecedentes de viaje reciente a Filipinas.

El paciente comenzó con síntomas compatibles con la enfermedad el pasado 9 de febrero, tras regresar al país. Ante la presencia de fiebre alta y erupciones cutáneas, realizó la consulta médica pertinente el 10 de febrero. Los análisis de laboratorio realizados por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) confirmaron el diagnóstico, activando de inmediato los protocolos de bloqueo y seguimiento de contactos para evitar la propagación del virus.

Síntomas y signos de alerta: Cómo identificar el sarampión

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de secreciones respiratorias. Es fundamental reconocer los síntomas de manera temprana para evitar contagios masivos.

Fiebre alta: Suele ser el primer signo y aparece entre 10 y 12 días después del contacto con el virus.

Suele ser el primer signo y aparece entre 10 y 12 días después del contacto con el virus. Exantema (erupción): Manchas rojas que comienzan habitualmente en la cara y el cuello, extendiéndose luego al resto del cuerpo, manos y pies.

Manchas rojas que comienzan habitualmente en la cara y el cuello, extendiéndose luego al resto del cuerpo, manos y pies. Triple catarro: Presencia de tos, rinitis (congestión nasal) y conjuntivitis (ojos rojos y llorosos).

Presencia de tos, rinitis (congestión nasal) y conjuntivitis (ojos rojos y llorosos). Manchas de Koplik: Pequeños puntos blancos en el interior de las mejillas que pueden aparecer antes de la erupción general.

Ante la aparición de estos síntomas, las autoridades sanitarias recomiendan no asistir a lugares públicos (escuelas, trabajo, transporte) y realizar una consulta médica inmediata informando sobre el antecedente de viaje o contacto.

Cambio histórico en el Calendario Nacional de Vacunación 2026

En respuesta a la situación regional y con el objetivo de cerrar brechas de inmunidad, Argentina ha implementado a partir del 1 de enero de 2026 un cambio clave en el esquema de vacunación obligatoria.

La segunda dosis de la vacuna Triple Viral (sarampión, rubéola y paperas) se adelantó a los 18 meses de edad, reemplazando la aplicación tradicional que se realizaba a los 5 años (al ingreso escolar).

Esquema de vacunación vigente:

De 12 meses a 4 años: Deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral.

Deben acreditar una dosis de vacuna Triple Viral. Mayores de 5 años, adolescentes y adultos (nacidos después de 1965): Deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida.

Deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida. Nacidos antes de 1965: Se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.

Recomendaciones para viajeros: Qué hacer antes de salir del país

Debido al aumento de casos en diversas regiones del mundo, como el sudeste asiático y Europa, el Ministerio de Salud insta a los viajeros a verificar sus esquemas de vacunación al menos 15 días antes de la partida.

Bebés de 6 a 11 meses: En caso de viajar a zonas con circulación activa de virus, deben recibir una “dosis cero” de la vacuna. Esta dosis es adicional y no cuenta como parte del esquema obligatorio de los 12 meses.

En caso de viajar a zonas con circulación activa de virus, deben recibir una “dosis cero” de la vacuna. Esta dosis es adicional y no cuenta como parte del esquema obligatorio de los 12 meses. Embarazadas y personas inmunosuprimidas: Se desaconseja el viaje a zonas de brote si no tienen antecedentes comprobables de vacunación, ya que la vacuna Triple Viral está contraindicada en estos grupos por ser de virus vivos atenuados.

La confirmación de este caso importado pone a prueba la vigilancia epidemiológica del país. La única herramienta efectiva para prevenir la reintroducción de la enfermedad de manera endémica en Argentina es mantener coberturas de vacunación superiores al 95%.