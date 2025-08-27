Alerta en Provincia de Buenos Aires: ciclogénesis se prepara para intensificar la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored han emitido alertas sobre la llegada de una ciclogénesis que precederá a la tormenta de Santa Rosa, la cual se espera traerá casi 100 milímetros de lluvia, actividad eléctrica y vientos fuertes, afectando a la Provincia de Buenos Aires y otras provincias durante el próximo fin de semana.

¿Cuándo y cómo se desarrollará la tormenta de Santa Rosa?

Inicio de la tormenta : Se prevé que comience de manera “puntual” entre el 30 y el 31 de agosto .

: Se prevé que comience de manera “puntual” entre el . Descripción del fenómeno : La tormenta se desarrollará en un contexto de ciclogénesis, que fomenta lluvias de diversas intensidades.

: La tormenta se desarrollará en un contexto de ciclogénesis, que fomenta lluvias de diversas intensidades. Cantidad de lluvia estimada : En algunas zonas centrales del país y en el Litoral, se esperan acumulaciones que superen 100 mm .

: En algunas zonas centrales del país y en el Litoral, se esperan acumulaciones que superen . Zonas más afectadas : AMBA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa son las áreas con mayor riesgo.

: AMBA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa son las áreas con mayor riesgo. Condiciones meteorológicas: Este fenómeno es resultado de la combinación de aire cálido y húmedo del norte con la inestabilidad típica de finales de invierno.

¿Qué provincias tendrán alerta meteorológica ante la tormenta de Santa Rosa?

Las provincias que estarán bajo alerta son: provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

¿Qué se entiende por ciclogénesis y cómo impacta la tormenta?

La ciclogénesis es el proceso de formación de un centro de baja presión atmosférica, que induce cambios bruscos en el viento y puede generar situaciones climáticas severas, tales como lluvias intensas y vientos fuertes.

¿Cuáles son las recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas?