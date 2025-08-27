Alerta en Provincia de Buenos Aires: ciclogénesis se prepara para intensificar la tormenta de Santa Rosa

El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored han emitido alertas sobre la llegada de una ciclogénesis que precederá a la tormenta de Santa Rosa, la cual se espera traerá casi 100 milímetros de lluvia, actividad eléctrica y vientos fuertes, afectando a la Provincia de Buenos Aires y otras provincias durante el próximo fin de semana.
¿Cuándo y cómo se desarrollará la tormenta de Santa Rosa?
- Inicio de la tormenta: Se prevé que comience de manera “puntual” entre el 30 y el 31 de agosto.
- Descripción del fenómeno: La tormenta se desarrollará en un contexto de ciclogénesis, que fomenta lluvias de diversas intensidades.
- Cantidad de lluvia estimada: En algunas zonas centrales del país y en el Litoral, se esperan acumulaciones que superen 100 mm.
- Zonas más afectadas: AMBA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa son las áreas con mayor riesgo.
- Condiciones meteorológicas: Este fenómeno es resultado de la combinación de aire cálido y húmedo del norte con la inestabilidad típica de finales de invierno.
¿Qué provincias tendrán alerta meteorológica ante la tormenta de Santa Rosa?
Las provincias que estarán bajo alerta son: provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.
Mirá también:
Condenan a 8 años de prisión a comerciante de Dolores por homicidio tras discusión vecinal
›
¿Qué se entiende por ciclogénesis y cómo impacta la tormenta?
La ciclogénesis es el proceso de formación de un centro de baja presión atmosférica, que induce cambios bruscos en el viento y puede generar situaciones climáticas severas, tales como lluvias intensas y vientos fuertes.
¿Cuáles son las recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas?
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos fijos.
- Si se está en movimiento, permanecer en el interior del vehículo, que ofrece protección adecuada.
- Evadir circular por calles inundadas o comprometidas.
- Si existe riesgo de ingreso de agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico.
- En caso de emergencia, contactar a organismos locales de emergencias y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.