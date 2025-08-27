banner ad

Alerta en Provincia de Buenos Aires: ciclogénesis se prepara para intensificar la tormenta de Santa Rosa

Ignacio Hernández
Alerta amarilla en Buenos Aires: se esperan tormentas y vientos fuertes hoy

El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored han emitido alertas sobre la llegada de una ciclogénesis que precederá a la tormenta de Santa Rosa, la cual se espera traerá casi 100 milímetros de lluvia, actividad eléctrica y vientos fuertes, afectando a la Provincia de Buenos Aires y otras provincias durante el próximo fin de semana.

¿Cuándo y cómo se desarrollará la tormenta de Santa Rosa?

clima tormentas lp
  • Inicio de la tormenta: Se prevé que comience de manera “puntual” entre el 30 y el 31 de agosto.
  • Descripción del fenómeno: La tormenta se desarrollará en un contexto de ciclogénesis, que fomenta lluvias de diversas intensidades.
  • Cantidad de lluvia estimada: En algunas zonas centrales del país y en el Litoral, se esperan acumulaciones que superen 100 mm.
  • Zonas más afectadas: AMBA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa son las áreas con mayor riesgo.
  • Condiciones meteorológicas: Este fenómeno es resultado de la combinación de aire cálido y húmedo del norte con la inestabilidad típica de finales de invierno.

¿Qué provincias tendrán alerta meteorológica ante la tormenta de Santa Rosa?

La Tormenta de Santa Rosa se asoma con fuerte alerta en Buenos Aires y el centro del país

Las provincias que estarán bajo alerta son: provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa.

Condenan a 8 años de prisión a comerciante de Dolores por homicidio tras discusión vecinal
Mirá también:

Condenan a 8 años de prisión a comerciante de Dolores por homicidio tras discusión vecinal

¿Qué se entiende por ciclogénesis y cómo impacta la tormenta?

La ciclogénesis es el proceso de formación de un centro de baja presión atmosférica, que induce cambios bruscos en el viento y puede generar situaciones climáticas severas, tales como lluvias intensas y vientos fuertes.

¿Cuáles son las recomendaciones del SMN ante la alerta por tormentas?

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos fijos.
  • Si se está en movimiento, permanecer en el interior del vehículo, que ofrece protección adecuada.
  • Evadir circular por calles inundadas o comprometidas.
  • Si existe riesgo de ingreso de agua a la vivienda, cortar el suministro eléctrico.
  • En caso de emergencia, contactar a organismos locales de emergencias y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Milei acusa al kirchnerismo por ataques en Lomas de Zamora tras la caravana
Mirá también:

Milei acusa al kirchnerismo por ataques en Lomas de Zamora tras la caravana
ETIQUETAS
Compartir este artículo
IMG 20250826 221009 (1280 x 893 píxel)
¡Insólito! Le depositaron 6 millones de dólares por error a través de Cuenta DNI
Provincia
dia de la radio argentina
Día de la Radio en Argentina: ¿Por qué se celebra el 27 de agosto?
Nacionales
argentina-seleccion-2023
Por primera vez en 51 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial 2026
Nacionales
IMG 20250826 215628 (1280 x 779 píxel)
Un experto en explosivos murió en Salta tras una detonación en su trabajo con YPF
Nacionales
Dia agradable primavera
Últimos días de agosto con clima primaveral: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
FFALCON
Tremendo accidente en Ruta 11: Coleccionista destruye el Falcon que recién había comprado
Provincia
Horror en General Belgrano: Tras altercado con su vecino, un hombre fue prendido fuego
General Belgrano

Más leídas