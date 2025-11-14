Alerta amarilla por tormentas en gran parte de la Provincia para este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el sábado para gran parte de la provincia de Buenos Aires, anticipando la llegada de tormentas acompañadas de fuertes vientos y posibles granizadas.

Aguaceros y vientos intensos en el horizonte

Según el SMN, el área afectada experimentará lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superadas en algunos puntos de la región.

Además, el pronóstico advierte sobre una posible caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Estas condiciones climáticas, propias de esta época del año, alertan sobre la necesidad de tomar precauciones ante la inminente llegada de un clima severo.

Recomendaciones ante la alerta

Ante la posibilidad de tormentas intensas, el SMN emitió una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Estas sugerencias son:

Evitar salir de casa sin necesidad.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si se prevé el ingreso de agua en los hogares.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Pronóstico para el fin de semana

Para el sábado, el servicio de Satelmet pronosticó una jornada calurosa con temperaturas que podrían alcanzar hasta 36 ºC, sumando inestabilidad a la situación climática. Los especialistas recomiendan estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y actuar con precaución.

La alerta amarilla en la provincia busca mantener a la población informada y preparada ante los cambios bruscos del tiempo que podrían repercutir en actividades diarias y en la seguridad de los ciudadanos.