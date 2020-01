Alberto Fernández sostuvo que "el aborto es un problema de salud pública que hay que resolver con otra lógica, porque la lógica de Boca-River con la que se trató no funciona: tenemos que garantizar a todos todo".

Fernández, se declaró propulsor del debate a cerca de la despenalización del aborto 2020 y exhortó a todos para acabar con la lógica del pañuelo verde y el celeste, pues no funcionan.

El Presidente, también acotó que se deben desarrollar procedimientos de adopción un poco más rápidos, así como reforzar la información y educación con respecto a los métodos anticonceptivos.

El jefe de Estado, agregó que es necesario tener acuerdos sensatos y que disminuya el número de muertes por prácticas clandestinas de abortos, por ello atenderá el tema de forma primordial durante su ejercicio.

Además, desde la Casa Rosada se pretende hacer ver esta opción del aborto como un derecho que se toma o no, y no como una vía de razones sociales que se enfoquen en el oprobio, sin estimar los riesgos que corre la persona en procedimientos ejecutados por individuos no certificados.

Este proyecto ha dividido a bloques parlamentarios, siendo aprobado por la Cámara de Diputados en 2017 y detenido por el Senado que impidió su sanción como ley.