Alberto Fernández volvió al ruedo político y elogió a Kicillof rumbo a 2027

El ex presidente Alberto Fernández volvió a pronunciarse sobre la situación interna del peronismo y trazó un análisis político en el que mencionó posibles candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, con especial énfasis en la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien describió como “un buen gobernador”, “muy inteligente” y “preparado para los desafíos que vienen”.

Durante una entrevista en el streaming Blender, Fernández advirtió que Kicillof enfrenta “una situación de adversidad muy grande” y sostuvo que “el Gobierno hace todo lo posible para que le vaya mal”. Según su visión, el mandatario provincial es hoy el principal referente de la renovación peronista, aunque condicionado por los conflictos internos que atraviesa el espacio.

Al analizar la realidad del movimiento tras la derrota electoral de octubre, el ex jefe de Estado aseguró que los problemas del peronismo “van más allá de las diferencias personales entre dirigentes” y que “tienen consecuencias institucionales”. Además, advirtió que las tensiones políticas dentro del partido podrían impactar directamente en el funcionamiento legislativo y en la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires.

En otro pasaje de la entrevista, Fernández vinculó la crisis de representación del peronismo con el escenario judicial que él mismo enfrenta, al ser investigado por violencia de género —tras la denuncia de Fabiola Yáñez, ex primera dama— y por corrupción en la denominada Causa Seguros. No obstante, insistió en que el debate interno no debe distraer al partido de su rol opositor.

“El peronismo debe concentrarse en resolver sus diferencias con mecanismos democráticos y dejar de darle argumentos al Gobierno para que ataque a Axel”, afirmó el ex presidente, en clara alusión a Cristina Fernández de Kirchner, con quien Kicillof mantiene una disputa por el liderazgo partidario.

Esa tensión se profundizó tras el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, donde Fuerza Patria se impuso con comodidad sobre La Libertad Avanza a nivel provincial, aunque el oficialismo terminó perdiendo por escaso margen en el total de votos en la provincia en octubre ultimo.

Con este escenario, la figura de Axel Kicillof aparece como uno de los nombres más mencionados dentro del peronismo bonaerense para encabezar la propuesta electoral de 2027, mientras el partido intenta recomponerse del impacto de la derrota y redefinir su conducción.