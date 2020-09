"No conozco el tema, no estoy al tanto", dijo Alberto Fernández sobre el caso Solange

El Presidente, Alberto Fernández, dijo anoche en una entrevista de "A dos voces" que aún no ha leído la carta del neuquino Pablo Musse, papá de Solange.

"La verdad es que no conozco el tema", fue lo que expresó el presidente Alberto Fernández sobre la carta y el caso de Solange; quien sostuvo que leería la carta.

Todo inició cuando los conductores del programa quisieron leer la carta que publicó Musse en su Facebook; en la que hizo responsable al gobierno provincial y al dirigente de la Nación, por el hecho de que no pudo cumplirle el último deseo a su hija: despedirse de ella.

El caso de Solange

La polémica del caso de Solange inició cuando su padre Pablo Musse quizo ingresar a Córdoba para despedirse de su hija enferma de cáncer en sus últimos días; pero no se le permitió el ingreso a la ciudad.

Esta situación culminó en la carta que público el papá de Solange en su Facebook, en la que criticó las medidas del gobierno y sostuvo que "Nos piden esfuerzos y que nos cuidemos, cuando ustedes -refiriendose a los funcionarios- no dan el ejemplo".

La respuesta del presidente sobre el caso de Solange

Durante la entrevista, los periodistas le preguntaron a Fernández qué le respondería al padre de Solange. Ante esta interrogante, el dirigente contestó:

"Quiero hablarle con toda honestidad. No he visto esa carta ni la conozco. La verdad es que conozco muy por encima lo que pasó. Pero, ¿qué le puedo decir yo? ¿Es un padre que perdió una hija? ¿Qué le puedo decir? Solo puedo estar a su lado".

Tras su respuesta, los conductores reprodujeron el contenido de la carta y los detalles sobre lo que sucedió. A su vez, le explicaron al presidente Fernández que Musse no pudo visitar a su hija debido a que le negaron la entrada a Córdoba.

Una vez que los periodistas le brindaran información sobre el caso de Solange, Fernández preguntó quién no le permitió el acceso a Musse. Aunado a ello, reiteró lo siguiente: "La verdad que no tengo idea. La verdad es que no conozco el tema".

Finalmente, conductores del programa le compartieron algunos párrafos de la carta a Fernández; en los cuales Musse expresa que a su hija, "le quitaron la libertad y sus derechos". No obstante, ante estas palabras, Fernández preguntó sin culminar sus palabras: "¿Cuál es la libertad que supuestamente...?".

La respuesta del padre de Solange

Consultado Pablo Musse sobre qué le habían parecido las palabras del Presidente ante su carta, dijo que "Es lamentable, indignante. Nos causa más dolor", respondió.

"Que no se haya enterado y que no sepa lo que pasó con Solange, es una burla. Su caso salió en todos los medios durante más de 10 días. Antes de la muerte de Solange y después. Supuestamente el DNU —que permite a familiar despedirse de los enfermos terminales— salió después de lo que había pasado con Solange", destacó el padre de Solange.

Y agregó: "Sentimos mucha indignación, bronca y dolor. Nunca esperamos mucho de los políticos. Pero que diga que no estaba enterado del caso de Solange es indignante. El es el único argentino que no estaba enterado de lo que pasó con el tema Solange", cerró.