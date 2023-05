Alberto Fernández criticó a la Oposición en la previa a las Elecciones: ¿Qué dijo el Presidente?

El Presidente Alberto Fernández dio un discurso en Lomas de Zamora en el que criticó fuertemente a la Oposición. "Recordando aquel 2001, estaba claro que había una crisis económica muy grande. Los causantes son parecidos a los que hoy confrontan con nosotros. La ministra de Trabajo era Patricia Bullrich. Mucho no les preocupaban las empresas que cerraban", inició Fernández.

El mandatario habló en la celebración por el Día de los Trabajadores de Empresas Recuperadas. Lo hizo en la Cooperativa de Trabajo Cotramel (ex metalúrgica Canale) ubicada en Llavallol.

"Hubo un segundo tiempo, dónde los mismos que gobernaban en el 2001, estaban gobernando el país. Acá en en 2018 vivimos la experiencia. Un día dijeron no nos hace falta esta fábrica y decidieron cerrarla", manifestó Alberto.

"El Estado miraba para otro lado. La recomendación que les habían a los empresarios era que si no les rendía, que importaran", agregó después. "No les quiero contra más penurias desde que llegué al gobierno, que cada día me aparece una nueva y ya quisiera que paren las maldiciones que me han mandado, creo que han sido muchas", aseguró.

"Heredar a Macri, agarrar una pandemia, transitar una guerra y soportar una sequía, ya está, más cosas no me pueden pasar. Aunque la coyuntura no me acompañó, sí estoy seguro de que deje las bases para que esa Argentina productiva, de desarrollo, puede lograrse definitivamente", concluyó el Presidente.