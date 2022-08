Alberto Fernández reveló que sufrió varias amenazas de muerte

El presidente Alberto Fernández reveló este jueves que sufrió varias amenazas de muerte. La Policía Federal se encuentra investigando la gravedad de las mismas.

Sin dar demasiadas precisiones, la revelación del mandatario tuvo lugar luego de las agresiones que han sufrido funcionarios en las últimas semanas. Estas tuvieron lugar, en general, en las puertas de Casa Rosada y en inmediaciones del Ministerio de Economía y el Congreso.

“Todos recibimos amenazas. Yo también. No me preocupo mucho. No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo en la investigación, que está trabajando la Policía Federal”, explicó.

Según el presidente, estos hechos podrían estar ligados a discursos violentos de sectores liberales. “Yo planteo que la lógica libertaria no tolera la libertad de los otros”, adelantó Alberto Fernández sobre las amenazas de muerte.

Y agregó: “Es un momento así que se vive en el mundo entero, lo que se vio en el Capitolio de los Estados Unidos nunca creíble que lo íbamos a vivir. Y el promotor de eso es Donald Trump, que las encuestas dicen que está primero”