Alarma en General Lavalle: un hombre en terapia intensiva tras la mordedura de una yarará

Un vecino del partido de General Lavalle fue trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó luego de sufrir la picadura de una yarará de gran tamaño.

Según confirmaron fuentes médicas, el hombre permanece internado en terapia intensiva y su estado es reservado.

El hecho encendió las alarmas sanitarias en toda la región, ya que en el momento del accidente no había disponibilidad de suero antiofídico en los centros de salud locales.

Gracias a una rápida gestión conjunta entre los equipos médicos y el área de Zoonosis, se logró conseguir el antídoto a tiempo y aplicarlo, evitando un desenlace fatal.

Operativo sanitario y estado de alerta

Tanto desde las áreas de Salud y Zoonosis de General Lavalle como del Partido de La Costa se mantienen en estado de alerta, con controles y monitoreos preventivos en zonas rurales y de pastizales, donde suelen aparecer serpientes venenosas en esta época del año.

Las autoridades emitieron un comunicado preventivo recomendando a la población: