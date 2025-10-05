Alarma en General Lavalle: un hombre en terapia intensiva tras la mordedura de una yarará

Francisco Díaz
yarara

Un vecino del partido de General Lavalle fue trasladado de urgencia al Hospital de Mar de Ajó luego de sufrir la picadura de una yarará de gran tamaño.
Según confirmaron fuentes médicas, el hombre permanece internado en terapia intensiva y su estado es reservado.

El hecho encendió las alarmas sanitarias en toda la región, ya que en el momento del accidente no había disponibilidad de suero antiofídico en los centros de salud locales.

Con un gran asado popular se celebrarán las Fiestas Patronales en General Lavalle
Mirá también:

Con un gran asado popular se celebrarán las Fiestas Patronales en General Lavalle

Gracias a una rápida gestión conjunta entre los equipos médicos y el área de Zoonosis, se logró conseguir el antídoto a tiempo y aplicarlo, evitando un desenlace fatal.

Operativo sanitario y estado de alerta

Tanto desde las áreas de Salud y Zoonosis de General Lavalle como del Partido de La Costa se mantienen en estado de alerta, con controles y monitoreos preventivos en zonas rurales y de pastizales, donde suelen aparecer serpientes venenosas en esta época del año.

Las autoridades emitieron un comunicado preventivo recomendando a la población:

  • Evitar caminar descalzo o con calzado liviano en zonas de campo o maleza.
  • No intentar matar o capturar serpientes.
  • Mantener los terrenos limpios y desmalezados.
  • Y en caso de sospecha de mordedura, comunicarse de inmediato con emergencias médicas.
Tragedia en General Lavalle: grave accidente deja a una joven madre al borde de la muerte
Mirá también:

Tragedia en General Lavalle: grave accidente deja a una joven madre al borde de la muerte
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ricardo alfonsin
Ricardo Alfonsín cuestiona a Milei y anticipa que el gobierno sufrirá una nueva derrota
Nacionales Provincia
El Mercado Regional de La Plata actualizó sus promociones y descuentos en frutas y carne
Banco Provincia duplica el límite de transferencias con Cuenta DNI
Provincia
lluvia
Cesó el alerta naranja en la provincia, pero seguirán las lluvias dispersas
Provincia
Gran promoción de Banco Provincia: 35% de ahorro en carnicerías y pescaderías desde el 11 de octubre
Cuenta DNI octubre: cómo ahorrar más de $54.000 con los descuentos del Banco Provincia
Provincia
UNLP: la Facultad de Veterinaria suma el primer tomógrafo computado en una universidad pública del país
Nacionales
Banco Provincia lanza jugosas promociones de octubre para celebrar el Día de la Madre
Banco Provincia lanza atractivos descuentos para celebrar el Día de la Madre
Provincia
Monotributo promovido: conoce los beneficios y requisitos para sumarte al régimen
ARCA: ¿Qué es el Monotributo Promovido y cuáles son los requisitos de inscripción?
Nacionales

Más leídas