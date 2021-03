Formosa: joven de 20 años se plantó contra Insfrán e impulsa a marchar contra su gobierno

Agustín Rojas tiene 20 años, es de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, pero desde pequeño vive en Formosa. Fue uno de los impulsores del movimiento Jóvenes por la Libertad, que “molesta y mucho al Big Brother”, apodo que le dieron a Insfrán. “Estoy dispuesto al sacrificio y a la lucha por la libertad y la democracia”, dijo.

Algunos lo han tildado de “youtuber”, “influencer” y hasta de “agitador social”. Pero él prefiere definirse como “un actor social político pero no militante, porque yo no me rasco las bolas, al contrario, no paro nunca de trabajar“, cuenta Agustín, quien vive con su mamá profesora de inglés, y su papá comerciante.

“Ellos están preocupados, creen que por mi osadía me puede pasar algo, que me pueden patotear, pero también entienden que somos los de nuestra generación los que tenemos que intentar torcer la historia”.

Horas después de la protesta de ayer, el joven Agustín y otras 92 personas terminaron detenidas. Aunque a través de historias en Instagram el joven formoseño contó que lo habían liberado, pero denunció que lo golpearon en la comisaría y advirtió que irá a la Justicia.

“En esta provincia hermosa que me vio crecer y desarrollarme, que me adoptó, que yo tanto quiero y no quiero abandonarla sin dejar mi granito de arena. Desde marzo de 2020 que venimos realizando marchas por los derechos humanos para que los que estuvieron meses varados en la frontera sin poder entrar“.

“Fuimos consecuentes y el número de jóvenes de entre 20 y 30 años fue creciendo y hoy somos entre 1.500 y 2.000 y desde noviembre que cobramos relevancia”, cuenta Agustín, quien desde los 16 años que tiene sus inquietudes sobre política.

“Somos un grano en el culo para el gobierno de Maquiavelo, porque Insfrán es Maquiavelo, quien decía: ‘Quien controla el miedo de la gente, se convierte en amo de sus almas’.

“Acá nunca nadie marchó contra el gobierno en 25 años, y la sociedad, aunque está dividida, empezó a despertar, a ver con agrado que los Jóvenes por la Libertad somos una de las respuestas a una necesidad para plantarse y decirle basta a los abusos del gobierno“, cuenta con fuerza el joven Rojas.

¿Cómo se organizan?

El joven cuenta que hacen un trabajo táctico y estratégico que consiste en salir a marchar todas las semanas, a caminar por los barrios y a publicar en las redes sociales para comunicar y difundir.

“También hablamos con gente de nuestra edad cuyos padres no les permiten tocar ciertos temas, pero tenemos claro que esos pibes hoy se están rebelando y hasta preguntan: ‘¿Por qué votaron a Insfrán?’. Y los padres no saben qué responder”.

Agustín se siento orgullos de ser uno de los motores de esta lucha que cada vez reúne más seguidores. “Yo desde que tengo uso de razón escucho hablar de Insfrán como gobernador, un señor feudal y autoritario que se hace de los votos gracias al clientelismo político”.

“Tenemos el ímpetu y la edad para llevar a cabo una batalla cultural que puede demandar mucho tiempo, pero ya está instalada y no vamos a ceder. Si no peleamos hoy, ¿cuándo? Yo soy patriota, amo mi país, amo Formosa, una tierra arrasada y empobrecida, con una sociedad mediocre, estatal y adoctrinada”.

Noches de libertad

Con todos estos motivos, Agustín decidió abarcar más: “Necesitaba expresarme, decir, denunciar y por suerte conseguí trabajo en la FM 89.3, una radio independiente en la que además de ser movilero y estar en la cobertura de las noticias, conduzco un programa que se llama ‘Noches de libertad’, que es una bocanada de aire fresco para los jóvenes que todavía creemos que se puede“.

“En la radio vamos al hueso y sabemos que nos escuchan, nos persiguen, yo tengo mi teléfono intervenido por la policía de Gildo, y sé que la poli nos persigue con sus ya famosas chatas Hilux, pero no me importa”.

Otro acto valiente de Agustín fue cuando esperó junto a sus compañeros al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en su recorrida por los centros de aislamiento, denunciados por violarse las libertades de las personas.

Agustín, fue “a pedirle que desempeñe su rol de funcionario público y que dé las respuestas pertinentes. Se puso nervioso, me chicaneó, no sabía qué decir y se fue en un auto polarizado. Al menos se enteró de que en Formosa ya no tenemos más miedo”.

Los elogios de Alberto Fernández a Gildo Insfrán

Agustín se refirió a los halagos que el presidente Alberto Fernández dirigió a Gildo Insfrán al referirse a el como “uno de los mejores políticos y seres humanos”: “El presidente quiere una formoseñización de la Argentina, con una sociedad mansa, con un voto clientelista“.

“También por la habilidad que demostró Gildo en todos estos años en los que ha concentrado poder a partir de que supo disponer de los medios, de los recursos provinciales y supo arreglar elecciones. No es ningún tarado, es Maquiavelo, tiene planificado cada centímetro de lo que hará el último día de su vida política“.

¿Qué le diría a Gildo Insfrán si pudiera hablar con él?

“Señor, tenga la dignidad de presentar la renuncia y rendir cuentas de todo su accionar al cabo de tantos años. Usted ha gobernado con mentiras y corrupción y sólo ha empobrecido la provincia. Alcanza con que la recorra para ver en qué condiciones la dejó”.

Y con mucha seguridad se animó a decir: “No es más un intocable. Lo que se demostró en los últimos días es que ya no agachamos más las cabezas. La sociedad debe estar convencida de la desobediencia civil para ponerle fin a la tiranía“.