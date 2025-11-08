Aguinaldo para jubilados en diciembre 2025: Cuánto se cobra y cómo se calcula el pago junto al haber mensual

Con el cierre del año a la vista, el pago del aguinaldo para jubilados y pensionados vuelve a tomar protagonismo en la agenda previsional. En un contexto de inflación moderada y actualizaciones mensuales por IPC, este refuerzo económico se convierte en un alivio importante para quienes dependen de los haberes de ANSES.

Qué incluye el pago de diciembre para jubilados

Durante diciembre, los beneficiarios del sistema previsional recibían tres conceptos principales: el haber mensual con aumento, el bono de refuerzo y el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido comúnmente como medio aguinaldo.

Estos componentes se detallan de la siguiente manera:

Aumento por movilidad: corresponde al último ajuste anual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Este incremento impacta directamente sobre todos los haberes.

corresponde al último ajuste anual basado en el de octubre. Este incremento impacta directamente sobre todos los haberes. Bono de refuerzo: se mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima , y en montos proporcionales para los que superan ese nivel. Cabe aclarar que no se incluye este bono en el cálculo del aguinaldo , ya que es una suma no remunerativa.

se mantiene el pago del bono extraordinario de para quienes cobran la , y en para los que superan ese nivel. Cabe aclarar que , ya que es una suma no remunerativa. Medio aguinaldo: representa el 50% del haber más alto percibido entre los meses de julio y diciembre.

Cómo se calcula el aguinaldo de jubilados

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se determina bajo una fórmula simple: la mitad del mejor haber cobrado en el segundo semestre del año.

Tomando como base la jubilación mínima vigente en noviembre, que asciende a $333.150,64 sin bono, el monto estimado del medio aguinaldo sería de $166.575,32.

En caso de confirmarse un nuevo aumento por movilidad en diciembre, el valor final del aguinaldo se ajustará al alza, ya que el cálculo tomará como referencia el haber más alto del semestre actualizado.

Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre

El pago del aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual, según el calendario de ANSES que se organiza por terminación del DNI.

No será necesario realizar ningún trámite adicional : el SAC se liquida de manera automática.

: el SAC se liquida de manera automática. El calendario definitivo de diciembre aún no fue publicado, pero se espera que los depósitos se concreten en las primeras semanas del mes, como es habitual.

De esta forma, los jubilados y pensionados recibirán en un mismo pago el haber actualizado, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo, lo que representa un ingreso clave para el cierre del año.