Aguinaldo estatales bonaerenses: fechas de pago y la negociación clave para cobrar en diciembre

Los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires transitan horas decisivas. Mientras el Ministerio de Economía provincial ejecuta el cronograma de pago de haberes correspondiente a noviembre, la atención de los gremios y de la Gobernación está puesta en la Legislatura, donde se define la liquidez necesaria para afrontar el pago del Medio Aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) antes de las fiestas.

Si llegaste buscando información sobre cuándo cobran los estatales bonaerenses y qué va a pasar con el aguinaldo de diciembre, aquí tenés el panorama completo actualizado con las últimas novedades de la paritaria y la discusión legislativa.

Cronograma de pago confirmado: haberes de noviembre

Antes de hablar del aguinaldo, es importante confirmar que los sueldos del mes trabajado en noviembre ya tienen fecha de depósito. La Tesorería General de la Provincia informó que el dinero estará acreditado en las cuentas del Banco Provincia según el siguiente esquema:

Martes 2 de diciembre: Jubilados y pensionados del IPS (DNI terminados en 0, 1, 2 y 3).

Jubilados y pensionados del IPS (DNI terminados en 0, 1, 2 y 3). Miércoles 3 de diciembre: Jubilados y pensionados del IPS (DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y pensiones sociales no contributivas.

Jubilados y pensionados del IPS (DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9) y pensiones sociales no contributivas. Jueves 4 de diciembre: Ministerio de Salud, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Bonaerense.

Ministerio de Salud, Policía de la Provincia y Servicio Penitenciario Bonaerense. Viernes 5 de diciembre: Docentes (DGCyE), trabajadores de la Ley 10.430 (Administración Central), Poder Judicial y resto de los organismos.

¿Cuándo se cobra el Aguinaldo en diciembre 2025?

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el segundo pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse, como fecha límite, el 18 de diciembre. Sin embargo, este año la situación financiera de la Provincia de Buenos Aires presenta desafíos particulares que han puesto en alerta a los sindicatos.

El gobierno de Axel Kicillof ha vinculado el pago en tiempo y forma del aguinaldo y los sueldos de diciembre a la aprobación de la Ley de Endeudamiento y el Presupuesto 2026 en la Legislatura bonaerense. Desde el Ejecutivo sostienen que necesitan esas herramientas financieras para tener la caja necesaria y cumplir con las obligaciones salariales sin contratiempos.

El reclamo gremial y el riesgo de pago en cuotas

Frente a este escenario, gremios como ATE Provincia y los docentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) han intensificado los reclamos. El temor que sobrevuela en las bases es el fantasma del “desdoblamiento” o pago en cuotas del aguinaldo, una medida que la provincia ya ha tenido que tomar en crisis anteriores.

Las negociaciones son día a día. Si la Legislatura aprueba el pedido de endeudamiento esta semana, el gobierno provincial tendría luz verde para depositar el SAC antes del 20 de diciembre, garantizando que el dinero esté en el bolsillo de los trabajadores estatales, docentes, médicos y policías antes de Navidad.

Cómo calcular cuánto vas a cobrar de Aguinaldo

Para saber cuánto te corresponde percibir en este medio aguinaldo, debés tomar el mejor sueldo bruto devengado entre julio y diciembre de 2025. A ese monto se lo divide por dos (el 50%).

Es importante recordar que sobre ese monto bruto se aplican los descuentos de ley (jubilación, obra social, etc.). Si tuviste aumentos salariales en los últimos meses por paritaria, tu aguinaldo será mayor, ya que siempre se toma la remuneración más alta del semestre.

Cómo consultar tu recibo de sueldo digital

Para verificar la liquidación tanto de los haberes de noviembre como del próximo aguinaldo, los agentes estatales deben ingresar al portal oficial de RRHH de la provincia o a la web del IPS en el caso de los pasivos.

Activos: A través del sistema SIAPE o el portal del empleado de la Provincia.

A través del sistema SIAPE o el portal del empleado de la Provincia. Jubilados: A través de la web oficial del IPS (Instituto de Previsión Social).

Se recomienda revisar el home banking del Banco Provincia durante las fechas indicadas para confirmar la acreditación de los fondos.