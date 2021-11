Aguinaldo 2021: ¿cómo calcularlo, cuándo y quiénes lo cobran?

El segundo aguinaldo 2021 o Salario Anual Complementario (SAC) se pagará este mes de diciembre, tal como lo establece la Ley de Contrato; ya que el primero se pagó a fines de junio.

¿Qué es el SAC?

El SAC, conocido también como aguinaldo, es la doceava parte (1/2) del total de las remuneraciones de los trabajadores en el año.

Dicho aguinaldo o SAC, según la Ley de Contrato de Trabajo, se paga en dos cuotas, siendo la primera la que se pagó en el mes de junio y la segunda la cual corresponde a este mes de diciembre.

Aguinaldo 2021

El aguinaldo de diciembre, en esta ocasión, no lo alcanzará el Impuesto a las Ganancias (para los trabajadores cuyo salario promedio en el segundo semestre sea inferior a $175.000); así lo explicó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

Aunado a ello, Moroni afirmó que la intención del Gobierno es mantener la tributación alrededor del 10% de los mayores salarios argentinos; pero que representan el 26% del total de la masa salarial.

En el caso de los jubilados, la Anses informó que más de 7 millones de jubilados y pensionados cobrarán el aguinaldo en diciembre; y lo recibirán con el 12,11% de aumento de acuerdo a la Ley de movilidad previsional.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

El medio aguinaldo que se pagará en diciembre equivale al 50% de la mayor remuneración mensual que hayan devengado el trabajador por todo concepto; es decir, por el sueldo básico, horas extra y cualquier otro extra que haya cobrado en los dos semestres (junio y diciembre de cada año).

En este sentido, el cálculo del medio aguinaldo o SAC se realiza de la siguiente forma:

Calcular la mitad del mejor sueldo dentro del semestre. Dividir el monto previo entre seis (6). Multiplicar el resultado por cantidad de meses trabajados (6).

Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos como que la licencia por maternidad no debe incluirse ya que es un subsidio familiar; al igual que las licencias sin goce de sueldo y beneficios sociales se excluyen del cálculo, entre otros.

¿Qué pasa si no trabajé los 6 meses?

El no haber trabajado los 6 meses no es un impedimento para cobrar el medio aguinaldo ya que no es necesario el cumplimiento del semestre laboral ; esto debido a que lo que cobrará será proporcional a los meses trabajados.

¿Cuándo se pagará el segundo medio aguinaldo?

El primer medio aguinaldo se pagó a fines del mes de junio y la segunda mitad o cuota del SAC se pagará el próximo 18 de diciembre de 2021. No obstante, tené en cuenta que la legislación permite una tolerancia de hasta 4 días hábiles de demora en el abono del dinero.

¿Cómo impacta el medio aguinaldo el cambio de Ganancias?

Finalmente, en cuanto al impacto del medio aguinaldo, gracias a los cambios recientes los trabajadores del régimen deberán tributar el impuesto a las Ganancias a partir de un salario bruto de $150.000; mientras que los jubilados lo harán a partir de 8 haberes mínimos.

Asimismo, gracias al decreto 336/2021 que se publicó el 25 de mayo, se prevé que para que resulten procedentes las exenciones de ganancias sobre el SAC, habrá que realizar un promedio anual de la remuneración o haber bruto mensual teniendo en cuenta lo siguiente: