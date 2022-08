AFIP denunció a Susana Giménez por evasión: ¿Cuánto debe pagar?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a Susana Giménez por presunta evasión fiscal. Según la acusación, Susana omitió las Declaraciones Juradas de Bienes Personales del año 2019.

Cuánto le reclama la AFIP a Susana Giménez

Desde el organismo señalaron que la actriz y conductora debe 50 millones de pesos, monto que podría elevarse a 300 millones de pesos por multas e intereses.

¿Qué dijo Susana Giménez sobre la denuncia penal?

Susana Giménez rechazó el monto exigido y declaro que no hizo “ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos defraudó al Fisco”.

“Acá no hubo ningún engaño. Se trata de la judicialización de un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional. Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”, informó el contador de Susana Giménez, César Litvin.

Según el planteo de la actriz, la reforma a la alícuota de Bienes Personales sancionada por el Congreso a fines de 2019 resulta “confiscatoria”. Con esta reforma, provocarían la absorción de la totalidad de las utilidades generadas por sus bienes al 31 de diciembre de 2019: con las alícuotas que determina la norma de 2019, el impuesto a ingresar representaría el 126,22% de la renta producida por ella.

A consecuencia, Giménez hace un tiempo solicitó una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 – Expte 2254/21) por el incremento de la alícuota, pero dicha medida fue rechazada por el juzgado y posteriormente apelada.

En el mismo expediente, la conductora además presentó otra cautelar para no ser denunciada penalmente, que fue rechazada en julio 2022 porque “no se advierte en principio arbitrariedad en el accionar de la Administración”. La medida también fue apelada.

Denuncia de AFIP a Susana Giménez

Finalmente, AFIP decidió avanzar con la denuncia .“No existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento. Por lo tanto, tras una serie de intimaciones no respondidas, se procedió a la denuncia penal. Salió sorteado el Juzgado Penal Económico número 5, a cargo del Dr. Diego Amarante”, comunicó la AFIP esta mañana.