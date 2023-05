Adolescente de Lanús estafó a una megaempresa en 800.000 dólares y huyó a Europa

Federico Ezequiel Jaime, de 19 años, estafó a una importantísima empresa y consiguió evadir a la justicia, fugándose a Europa con una fortuna en dólares.

El adolescente, buscado por Interpol, montó una estructura de prestanombres para engañar a la empresa cripto Buenbit.

Los fondos obtenidos por Jaime y sus cómplices fueron desviados a distintas cuentas de Argentina, España e Italia. Federico logró llevarse 800 mil dólares.

Fuga y misterio

La banda fue desarticulada a comienzos del marzo, pero Federico, con domicilio registrado en Lanús, escapó a Francia antes de que la policía pudiera encontrarlo. El joven también pasó por Italia.

La estafa

Según la acusación oficial, Jaime y sus cómplices vulneraron el sistema de préstamos de Buenbit, una empresa que otorga créditos virtuales.

En vez de pedir un préstamo a la vez, cómo suele hacerse, la banda pedía de a cien, logrando acumular así una verdadera fortuna en poco tiempo.

Por el delito, fueron detenidos Claudio B., de 55 años, ex empleado de la Municipalidad de General Alvarado; Elías A., de 25 años, ex empleado del Ministerio de Seguridad provincial; y María H., de 23 años, ex empleada de un supermercadista local.

En los operativos policiales se secuestraron 15 dispositivos, entre teléfonos y computadoras.

La declaración oficial de Buenbit

Federico Ogue, titular de Buenbit, expresó: "Para aclarar las consultas recibidas acerca de la nota publicada en los medios sobre la defraudación a Buenbit. La situación se debió a un grupo de usuarios que realizaron fraude, algo lamentablemente común y del día a día para todas las empresas en el mundo fintech".